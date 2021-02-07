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空汙壟罩西半部！環保署紅色警示 籲減少戶外活動
今天西半部空氣品質依舊不佳，環保署提醒中壢、平鎮、桃園、龍潭、湖口、二林、彰化(員林)、台南(麻豆)、台南(北門)、東區林森路(台南市政府衛生局林森辦公室)、嘉義、新港、新營、台南、崙背、善化、安南、朴子、斗六、仁武、大寮、前金、林園地區、金門地區，所有族群應減少在戶外活動(紅色警示)，西半部敏感族群應減少在戶外劇烈活動(橘色提醒)。
中央氣象局長鄭明典在臉書表示，分裂小高壓出海，小高壓中心很靠近台灣，所以台灣受下沉區影響，大氣穩定。混合層很薄，汙染的吹直擴散會很沒效率。後面的冷高壓1040不強，但會帶來一些天氣變化。
環保署說，今天環境風場以偏東風為主，西半部擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；明天東北季風稍增強，位於下風處之中南部地區須留意汙染物累積情形；9日環境風場再度轉為偏東風，西半部擴散條件不佳；10日至11日鋒面通過及東北季風稍增強，全台降雨機率提高，受降雨洗除作用影響，空氣品質可望好轉。
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