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桃園苗栗及台中濃霧能見度差 鄭明典：海霧移入持續久

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
鄭明典表示，西部沿海霧區發展中，這是海霧移入，時間會持續比較久，用路人請小心。圖／取自鄭明典臉書
鄭明典表示，西部沿海霧區發展中，這是海霧移入，時間會持續比較久，用路人請小心。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局發布濃霧特報，今天西半部地區及金門馬祖有局部霧或低雲影響能見度，今晨桃園、苗栗及台中有濃霧發生，能見度不足200公尺。

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，西部沿海霧區發展中，這是海霧移入，時間會持續比較久，用路人請小心。

氣象局說，今晨輻射冷卻影響，西半部局部地區早晚氣溫偏低，各地日夜溫差大，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東半部山區有零星短暫雨；西半部地區及金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度，東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率。

明天東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，晚起基隆北海岸及東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，馬祖地區雲量偏多，西半部地區仍有局部霧或低雲影響能見度。

金門 馬祖 氣象局

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