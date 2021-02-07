春節連假天氣南北兩樣晴 吳德榮：小年夜雨到除夕中午

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地晴朗穩定；白天和煦冬陽，夜間輻射冷卻，日夜日溫差近15度，年長者及心血管疾病患者，得特別注意氣溫變化。北部13至27度，中部12至29度，南部12至30度，東部13至28度。

明天東北季風增強，大台北及東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降，北台濕涼；新竹以南晴時多雲、日夜溫差大。周二鋒面前的中高雲逐漸移入，各地區雲量漸增，大台北及東半部有局部短暫雨的機率。

至於春節期間的天氣，他說，周三小年夜鋒面逐漸接近，降雨機率漸增，晚上鋒面的對流性雲層移入，影響至周四除夕中午，為局部地區帶來明顯降雨；除夕下午起好轉，中南部雨先停歇，北部及東半部仍有零星降雨的機率。

周五年初一至周日初三受東北季風影響，北部及東半部偶有局部短暫雨，中南部則是晴時多雲的天氣；北濕涼、中南部舒適，各地早晚微冷。

下周一年初四、下周二初五天氣好轉，各地白天晴朗舒適，夜間因輻射冷卻清晨很冷。他說，由於理論的限制，期末模擬有較大的不確定性，不排除仍會繼續調整，應持續觀察最新資料。