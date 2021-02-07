服務成重點！觀光學者：今年高端旅遊估吸30億商機

高端國旅隨著疫情爆發，愈來愈受歡迎。觀光學者就預估，今年可能成長五成，帶來30億商機。學者也說，現今旅遊走體驗經濟，服務才是重點，價錢早已不是關鍵。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰說，前年我國出國總人次達1710萬次，以平均出國夜數為七夜、平均每人每次旅遊支出4.7萬來計算，整年度我國人出國旅遊總支出逾8175億。

「現在這些人可能無處花錢。」黃正聰說，去年國旅有1.7億人次，高端旅遊團則占10萬人上下，「同一群人一直參加」，每次平均消費2萬，可以帶來20億商機。預估今年高端旅遊將成長五成，預計可以帶來30億商機。

黃正聰說，讓有出國預算的人花大錢去玩國旅，只有好處，當台灣可以產出高端遊程，國境開放後自然而然有高品質產品，吸引國際旅客。

世新大學觀光系副教授陳家瑜也說，高端旅遊產品開發，對國旅一定是好事，不僅可以幫助旅行社，甚至連一些鄉鎮市都有助益，從中慢慢找到一些更有台灣價值旅遊商品。當高端旅遊相關產品開發度被允許，未來國境開放後只要適度包裝，就可以成為吸引國際旅客的產品，滿足他們的需求。

陳家瑜說，除了本身就喜愛高端旅遊的顧客，「類高端旅遊」本身也是很龐大商機，建議旅行社可以把握。簡單來說就是大部分時間都住3、4千旅館的人，偶爾也想享受住1萬元飯店，這些人往往是疫情前努力存錢出國的人，當國境沒有開放，就會轉為國旅。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨強調，旅遊看的是CP值，走的是體驗經濟，軟體服務絕對是重點，價錢不再是關鍵。以鳴日號來說，導入的是航空服務、品牌設計、美學，重新去做服務設計，把鐵路服務升級，又比高鐵純粹交通運輸，增加了旅遊體驗，一定是未來觀光發展重點。

劉喜臨說，以往感動服務，只出現在Outbound，國旅落實度不高，兩極化嚴重，高端做得很好但是屬於小眾，比較大宗是做一般旅遊團體。可是當民眾出不去，旅行業者就要去爭取旅遊市場，把國際服務設計導入國旅市場，唯有做到讓消費者有感，才可能持續國旅熱度。