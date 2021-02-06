台東地震苪氏規模4.2 高屏東3縣市有感

台東縣太麻里鄉近海今晚6點27分23秒發生苪氏規模4.2地震，太麻里震度4級最大，高雄、屏東也有感，這次地震位置偏台東南方，多數人感覺不深，有的人還以為是自己搖晃一下而已，但太麻里、大武鄉民感受就比較劇烈，目前消防局調查並無災情。

這次地震深度僅7.8公里，震度以太麻里4級最大，其次是大武3級、達仁和屏東部分區域2級，台東其他鄉鎮市及高雄1級。

住8樓的陳姓市民說，當時她坐在電腦前，只覺得小小晃了一下，但不確定是否為地震，到客廳看水杯已無搖晃的波紋，後來朋友告知才發現確實是地震，只是搖晃不明顯。

太麻里王姓鄉民則說，地震時明顯搖晃30秒以上，但當地以獨棟房屋居多，少高樓，所以多數人感受可能不會太明顯。