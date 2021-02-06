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台灣西半部空汙多處紅色警示 興達電廠首度「停3減1」

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
公民團體等日前曾到高雄市政府為空汙議題表達不滿。本報資料照片
公民團體等日前曾到高雄市政府為空汙議題表達不滿。本報資料照片

今天台灣西半部趨於靜風，空氣汙染不易擴散，從桃園以南已出現多站「紅色警示」站日。高雄市環保局昨晚提前啟動應變機制，市府更要求興達電廠燃煤機組，由原先的停2減2，擴大至「停3減1（停3部燃煤機組，降載1部燃煤機組）」，運轉中的燃煤機組，要求負載量需低於50%以下。這也是興達電廠首度因應空汙而同時停下3部燃煤機組。

高雄市環保局空噪科表示，這是興達電廠首度因應空汙實施「停3減1」，4部機組過去都是「停2減2」。目前1、2、4號機都停機中，3號機以42.16%友善降載減排中。1號機已降載解聯，預定過年後2月17日再視情況是否併聯。

高雄市環保局長張瑞琿表示，市長陳其邁上任後，積極要求興達電廠4部燃煤機組提前除役，1、2號機組由原定113年提前至112年除役，3號及4號機組分別由原定的116年提前至114年及115年除役，其中3號及4號燃煤機組更提早於113年轉備用。另外1、2號機組操作許可證於112年9月30日到期，3、4號機組則於113年到期，環保局將不再核發操作許可證，同時會繼續協調，加速提前除役年份。

環保局表示，興達電廠3、4號燃煤機組轉成備用機組後，平時並不會用來發電，只在供電吃緊時，備轉容量率8%以下，才會啟動來救急，穩定全台供電，而從108年6月至今未發生過備轉容量率8%以下，備用機組並無啟用情形。

高雄市 陳其邁 空氣汙染

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