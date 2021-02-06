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聯外道路貫通 藤枝森林遊樂區4月底重新開園
高雄藤枝林道受創中斷11年，位處林道末端的藤枝森林遊樂區封閉多年，近來山區賞花人潮眾多，遊客對於開園日充滿期待。林務局屏東林管處指出，林道坍陷路段重新開闢道路，預計4月30日開園，日後遊客車子可直接開抵園區，不過仍採預約方式入園，另安排接駁車運送團體遊客上山。
藤枝林道總長20公里，是森林遊樂區唯一聯外道路，2009年八八風災後受創嚴重，通車前又遇上豪雨侵襲再度中斷；藤枝遊樂區封閉多年，直至前年試營運3個月，遊客需步行1公里林下步道抵達園區。
藤枝林道18公里有一處嚴重崩坍，路基下滑超過200公尺，修復工程無法進行。歷經多年休養，林務局去年起展開修復，上下邊坡也進行保固工程，藤枝部落居民車輛已經可以通行，距離藤枝開園日不遠。
屏東林管處指出，藤枝林道路面工程將完工，路面修復長度與邊坡保固深度都是200多公尺，通行與整治同步進行，若有需要還是會管制車輛通行；目前預定4月30日開園，未來仍採登記入園制。
藤枝森林遊樂區前年試營運時採上網登記制，申請人數眾多，假日名額搶手。屏東林管處副處長朱木生說，未來仍採預先登記制，控管入園人數與品質，單日開放人數仍在討論中。此外，考量藤枝林道不能通行大型車，未來會與部落族人攜手合作，研擬以接駁車運送遊客。
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