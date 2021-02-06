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屏東宿省千元補助超搶手 萬人名額短短10天就搶光

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣上月27日起推出「春遊屏東宿省千元」專案，1萬個名額短短10天被搶光，逾5成民眾選擇國旅熱門的恆春半島。記者潘欣中／攝影
屏東縣上月27日起推出「春遊屏東宿省千元」專案，1萬個名額短短10天被搶光，逾5成民眾選擇國旅熱門的恆春半島。記者潘欣中／攝影

屏東縣為搶救春節連假外的旅遊淡季住房，上月27日起推出「春遊屏東宿省千元」專案，在部立桃園醫院本土疫情警報未解除之際，加上最近一波旅宿退房潮，原不被看好，業者昨天卻收到1萬個名額在昨天第10天就申請額滿的消息，驚呼「未免也太快了，才剛炒熱就結束」，籲請縣府順勢在年後加碼，振興觀光經濟。

「可能打破官方住房補助最短時間的紀錄了，是喜也是憂！」屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，前一波的退房缺口部分補足，目前雖是年前淡季，仍是國旅熱門的寒假期間，年後開學進入真正的淡季時，同業抱怨反而沒有補助名額可用，有點美中不足，呼籲請縣府順勢在年後加碼。

縣府交通旅遊處長黃國維說，縣內加入專案旅宿店有463家，恆春半島旅宿占多數，補助名額1萬名，從1月27日起至3月7日止（農曆過年期間2月12至16日與228連假不適用），每房縣府各業者各補助500元，原預古專案遇上疫情有擴散可能，短期內觀光旅遊下滑是可預期的，沒想到昨天就申請滿額，出乎意料，可能是研判疫情已趨緩，年後是否加碼要再研議，因涉及預算和採購，坦言難度高。

他說，和過去的補助態樣大致相同，逾5成民眾是選擇國旅熱門的恆春半島，可見依山傍海、具深度旅遊潛力的恆春半島，仍是屏東旅遊的熱門首選；雖優惠活動提前結束，縣府仍歡迎民眾在春節假期到屏東旅遊，並呼籲「防疫優先、生活如常」，縣府與境內觀光旅宿業者會落實防疫政策，提供民眾防疫到位、安心、安全、多一度開心的旅遊感受。

屏東縣 疫情 恆春

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