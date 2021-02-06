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過年零食不停小心高熱量 15顆腰果下肚如喝1匙油

中央社 / 台北6日電
腰果。報系資料照片
腰果。報系資料照片

過年期間一口接一口的「涮嘴」小零食暗藏超高熱量，董氏基金會營養師許惠玉提醒，吃15顆腰果等於喝下1匙油，看似健康的乾燥蔬果也都是油炸食品，吃28克香蕉片等於喝下2匙油。

春節腳步近，過年期間多數民眾的生活就是吃飽睡、睡飽吃，一旦不小心吃得太放縱，當心過完年整個人胖一圈。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉提醒，挑選年菜時應遵守「三少二多」原則，包括少油、少糖、少鹽以及多五穀、多蔬果，以瘦肉、鱈魚取代肥滋滋的五花肉；烹調方式也應以蒸、煮、烤、燉、滷、涼拌為主，以清燉取代紅燒或油炸。

除此之外，控制餐點分量也相當重要，許惠玉建議，民眾應準備自己的小盤子，每道菜挑出適合的分量，把油炸過的外衣、肥肉去掉，別喝芶芡或濃稠的湯汁，都是減少油鹽攝取的小撇步。

長春藤預防醫學健康管理師余孟璇也指出，除了挑選少油、少鹽的餐點，進食順序也有學問，建議先喝湯，再依序吃肉、菜、飯、水果，先吃蛋白質有助於延緩血糖上升，可提升飽足感。

甜點的挑選也應淺嚐即止，余孟璇說，精緻的澱粉如年糕、南棗核桃糕、發糕等都應適度食用，並於下一餐減少白飯攝取，飲品方面也應少喝含糖飲料、桂圓紅棗茶、黑糖薑茶，改喝無糖的花草茶或單以水果提味的水果茶。

過年團聚家家戶戶必備的涮嘴小零食如開心果、腰果、麻荖、糖果、牛肉乾等，都暗藏超高熱量，許惠玉以腰果為例，腰果的油脂量相當高，吃15顆腰果等於喝下1湯匙的油，而麻荖外皮沾有糖粉、芝麻、花生，熱量相當驚人，看似健康的乾燥蔬果，如蘋果片、香蕉片、菠蘿蜜片、乾燥四季豆等等，其實都是經油炸後脫水製成，吃28克的香蕉片就等於吃下2茶匙的油脂。

許惠玉建議，零食應以無調味爆米花、毛豆、低鹽海苔等為主，不僅熱量不高，也能解嘴饞，或以新鮮水果取代零嘴，是更健康的選擇。

零食 香蕉 甜點

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