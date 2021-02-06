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迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
迪麗熱巴堅持都要吃早餐。圖／摘自微博
迪麗熱巴堅持都要吃早餐。圖／摘自微博

大陸新疆四美之一迪麗熱巴，從2013年出道以來，一直維持著令人驚艷的曼妙體態，喜歡迪麗熱巴的粉絲們，都知道她身高168公分，體重一直維持在50公斤左右。

迪麗熱巴當時出道才18歲，除了美貌以外，也有許多傑出的表現，過去參加「奔跑吧兄弟」的綜藝節目中，臉小頭小的迪麗熱巴，讓人看到她的青春活力，卻總被大家笑說是個吃貨，也自稱自己是（胖迪）。愛吃的迪麗熱巴卻擁有著曼妙身材到底為何呢？以下3點一起掌握。

一、早餐不忽略，晚餐不進食

對於工作敬業的迪麗熱巴來說，參加節目無論是要胖要瘦，吃貨的她絕對不成問題。如果想要瘦一點，她會選擇晚餐不進食，但早餐絕對不會忽略，這樣主要讓每天的第一頓吃飽一點，一整天會減少許多飢餓感，即使到了晚上，也不會有餓的狀況發生，如果中餐跟晚餐不控制適當的進食量，發胖就隨即而來。

二、掌握多吃多動的規則

本身就是吃貨的迪麗熱巴，時常為了拍戲的需求，在體態上就會有所更動，但為在螢幕有完美的呈現，時常需要控制食物的熱量，這樣東西吃起來不僅不香甜還有一堆禁忌。為了維持身材的曼妙，平常喜愛運動的迪麗熱巴，運動會挑選可以在家就能輕鬆且放鬆的運動，如仰臥起坐、俄羅斯轉體、保加利亞深蹲等，想要吃就要不停的運動，幫助身體代謝。

三、為自己做飯健康又美麗

迪麗熱巴如果沒有工作時，會為自己在家料理伙食，因為每次在烹調中，就會感覺到胃口其實變小了，剛煮完就像吃飽一樣，這樣一來也吃得比較少，理所當然就成了自己減肥的一大關鍵。

由於現今的飲食型態上有所改變，生活節奏也快些，吃外食的比例也相對增高，攝取高油、高鈉、高熱量就會比較難把關，想要保持身材跟健康，迪麗熱巴還是建議可以調整自己的飲食。

迪麗熱巴秉持多吃要多動的原則。圖／摘自微博
迪麗熱巴秉持多吃要多動的原則。圖／摘自微博
迪麗熱巴維持身材的秘訣是什麼呢？圖／摘自微博
迪麗熱巴維持身材的秘訣是什麼呢？圖／摘自微博
迪麗熱巴維持身材的秘訣是什麼呢？圖／摘自微博
迪麗熱巴維持身材的秘訣是什麼呢？圖／摘自微博
迪麗熱巴秉持多吃要多動的原則。圖／摘自微博
迪麗熱巴秉持多吃要多動的原則。圖／摘自微博

早餐

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