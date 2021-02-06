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秋行軍蟲防疫策略調整 7月起農民自主管理

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
秋行軍蟲在國內已對玉米、高粱、百慕達草、薏苡、水稻、小米、狼尾草、落花生、薑等作物陸續產生危害，其中危害最深的為玉米、高粱。本報資料照片
秋行軍蟲在國內已對玉米、高粱、百慕達草、薏苡、水稻、小米、狼尾草、落花生、薑等作物陸續產生危害，其中危害最深的為玉米、高粱。本報資料照片

秋行軍蟲自2019年6月入侵台灣，迄今超過1年8個月，危害3.5萬公頃農地，「秋行軍蟲災害緊急應變小組」今表示，經昨日會議決議，秋行軍蟲防疫策略將從3月1日至6月30日進入第3階段過渡期，對於發生田區，政府仍提供2次藥劑補助，但不再補助施藥工資，7月1日起則正式進入第3階段，將由農民自主管理，但政府仍將持續監測並適時預警。

應變小組表示，秋行軍蟲為國際重要農業害蟲，至今全國通報發生面積累計約3萬5000公頃，寄主作物包括玉米、高粱、百慕達草、薏苡、小米、狼尾草、薑、落花生及水稻等9種，其中又以玉米及高粱最容易受危害，我國在前年首例確認發生後，便擬定3階段緊急防疫措施，目前是第2階段強制施藥。

此外，農委會已建立玉米及高粱等作物整合性管理技術（IPM），並加強重點農戶教育宣導，經盤點防治成效，多數農民均已瞭解秋行軍蟲特徵辨識及整合性管理措施，只要依正確方法適時防治，將不會影響產量；地方政府也完成防疫資材購置，做好調整防疫策略準備。

應變小組表示，因應今年乾旱導致部分地區第一期稻作休耕，為避免休耕地疏於管理，或因轉種植其他雜糧或綠肥作物導致秋行軍蟲發生蔓延，以及降低防疫策略調整後所可能產生影響，昨日會議決定第3階段初期規劃有4個月過渡期，過渡期間（3月1日至6月30日）鼓勵使用多元防治方法，政府持續補助藥劑2次，不再補助施藥工資，並加強辦理農民教育宣導及高風險田區監測調查。

應變小組指出，依據秋行軍蟲生物特性及全球疫情現況，國內已不可能將其完全撲滅，且病蟲害整合性管理的核心理念是利用預防、監測及干預等多元防治方法，將病蟲族群數量控制在經濟危害水準之下，呼籲農民未來種植秋行軍蟲偏好寄主作物仍應提高警覺，在苗期階段加強巡田，及早發現且掌握管理技巧，過渡期若發現作物遭受危害，仍應通報地方政府，並配合防治措施，其餘施藥或技術指導需求則可洽請轄區農業改良場或至防檢局官網查詢。

秋行軍蟲 農民 疫情

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