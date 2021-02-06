空品糟透了台南市連續5天達到紅害

台南市空氣品質不佳，連續5天都達到紅害，今天上午多個測站都顯示達到紅色警示，接近中午才轉為橘色，但中、北部一片紅害。環保署預報，到下周二雲嘉南、高屏都將是紅色警示。

南部空氣品質自上月以來，都普遍不佳，經常達到紅色警示等級，2月2日起台南空氣品質每天都有部分測站檢測的數據達到紅色警示，到今天已是第5天。由於環保署預報到9日，都可能紅害，也是過去較少見的現象。台南市環保局今天上午也在臉書發文，指安南、台南測站達到紅害，並籲請民眾出門做好自我防護。

環保署預報指出，昨傍晚起受背風渦旋及逆溫影響，致汙染物無法擴散並累積在近地表處，使西半部地區空氣品質不佳；今天風速偏弱，汙染物難以擴散仍持續累積，造成西半部地區空氣品質多介於紅色警示至橘色提醒等級。