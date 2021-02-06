快訊

獨／44歲單親五寶爸攜女兒擠5坪大窄屋 「舊疾復發」慘斷炊

醫護臨時接通知部桃全院要抽血 王必勝證實明起檢測！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空品糟透了台南市連續5天達到紅害

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
環保署預報，到2月9日南部空氣品質都將達到紅害。圖／取自空氣品質監測網
環保署預報，到2月9日南部空氣品質都將達到紅害。圖／取自空氣品質監測網

台南市空氣品質不佳，連續5天都達到紅害，今天上午多個測站都顯示達到紅色警示，接近中午才轉為橘色，但中、北部一片紅害。環保署預報，到下周二雲嘉南、高屏都將是紅色警示。

南部空氣品質自上月以來，都普遍不佳，經常達到紅色警示等級，2月2日起台南空氣品質每天都有部分測站檢測的數據達到紅色警示，到今天已是第5天。由於環保署預報到9日，都可能紅害，也是過去較少見的現象。台南市環保局今天上午也在臉書發文，指安南、台南測站達到紅害，並籲請民眾出門做好自我防護。

環保署預報指出，昨傍晚起受背風渦旋及逆溫影響，致汙染物無法擴散並累積在近地表處，使西半部地區空氣品質不佳；今天風速偏弱，汙染物難以擴散仍持續累積，造成西半部地區空氣品質多介於紅色警示至橘色提醒等級。

空氣品質 紅害

延伸閱讀

西部空汙滿江紅空品最差一天！ 中火配合空汙全降載

空品差！台中大里、彰化二林紅色警示

霧霾籠罩空品又變差了 彰化二林已進入紅色警示

境外空汙多嚴重？鄭明典一張圖 看台灣海峽楚河漢界

相關新聞

嚴重空汙！ 西部全面滿江紅 這些地區避免在戶外活動

今天西半部空氣汙染嚴重！根據環保署空氣品質監測網即時資訊顯示，整個西半部呈現紅色警示。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專...

小年夜各地大雨 吳德榮：除夕中南部雨漸歇但北部濕涼

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天各地晴朗穩定；白天和煦冬陽，夜間輻射冷卻...

西部滿江紅 今年以來空氣品質最差一天！ 盼好轉要等到小年夜大雨

弱風環境天氣穩定，今天西半部空氣品質不佳。環保署監資處處長張順欽表示，相對於去年空氣品質狀況不錯，今年氣候、擴散條件都很...

秋行軍蟲防疫策略調整 7月起農民自主管理

秋行軍蟲自2019年6月入侵台灣，迄今超過1年8個月，危害3.5萬公頃農地，「秋行軍蟲災害緊急應變小組」今表示，經昨日會...

空品糟透了台南市連續5天達到紅害

台南市空氣品質不佳，連續5天都達到紅害，今天上午多個測站都顯示達到紅色警示，接近中午才轉為橘色，但中、北部一片紅害。環保...

109年高速公路違規變多 任意變換車道成長逾7成

交通部統計，去年高速公路車流量成長，違規也變多，其中項目任意變換車道、不依規定車道行駛比108年都成長超過7成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。