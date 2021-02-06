免費吃住、賓士車接送！FX旅宿家7家聯盟酒店送大獎

春節是飯店業的黃金檔期，FX旅宿家聯盟7家跨品牌飯店即日起推出「2021金牛除疫，新春樂透透住飯店抽獎活動」，邀請遊客新春試手氣，年後再來免費吃住玩。

活動方式為2/10~4/10入住活動中任一飯店任一晚，每房可獲贈一張抽獎券，共有百餘個獎項，主辦單位另找來江南小客車公司贊助由各飯店出發，賓士車附專任司機四人8小時的一日遊，包車行情價值就超過萬元，還有每家聯盟酒店提供的住宿券、餐券、折價券，以及台灣知名小吃券、台北101觀景台門票、騎士堡親子樂園入場券、太魯閣台灣好行一日票等多項好禮。將於4/12~4/19於各飯店輪番抽出獎項，並公告獲獎者。

FX旅宿家7家聯盟飯店包含台北富驛時尚酒店、新北麗京棧酒店、苗栗馥藝金鬱金香酒店、南投溪頭夏緹飯店、台南富驛時尚酒店、高雄富驛商旅、花蓮洄瀾窩青年旅舍等。

富驛酒店集團行銷業務部資深副總經理李奇儒表示，此次，新加坡富麗華國際酒店集團也拿出最大獎：新加坡及馬來西亞富麗華國際酒店雙人住宿兩晚，支持聯盟活動；此外，活動設計讓每家飯店提供的住宿券、不會是自家飯店的獎項，就是為了讓旅客能體驗各飯店的特色。

富驛酒店集團行銷業務部協理徐菁穗推薦，到台南府城與高雄港都風華享受台灣特有人文風情美食。苗栗馥藝金鬱金香總經理凌啟宗建議，2~4月可到苗栗白沙屯拱天宮祈福，也邀請大家參加4月拱天宮媽祖繞境。

溪頭夏緹飯店總經理吳科論感性的說，60位員工沒有被疫情打敗，南投燈會2/19如期點燈，「歡迎遊客到溪頭與我們一起紓壓森呼吸」。江南小客車董事長王家珞也指出，「我的夢想是帶著大家走遍各地，看見台灣的美」。