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西部空汙滿江紅空品最差一天！ 中火配合空汙全降載

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台電說明，台中火力發電廠因應空汙，5部尚在運轉的機組配合空汙，全數友善降載。圖／台電提供
台電說明，台中火力發電廠因應空汙，5部尚在運轉的機組配合空汙，全數友善降載。圖／台電提供

今天一大早，西部各縣市空氣品質指標幾乎都達紅色警示，連彰化地標八卦山大佛籠罩在霧霾中，環保署監測發現，今天空汙情況是今年以來空氣品質最差的一天。台電中火力發電廠因應空汙，電廠內10部機組除5部機組環保歲休、檢修，以及環保停機外，另5部尚在運轉的機組配合空汙，全數友善降載。

台電表示，台中火力發電廠十部機組今天的運轉情況為，10號機組環保歲休，2號機組、8號機組、9號機組等三部機組環保檢休，3號機組環保停機，另外，尚在運 轉的1號機組、4號機組、5號機組、6號機組、7號機組等5部機組全數配合友善降載。

根據環保署空氣品質監測網空氣品質指標（AQI）顯示，受風場微弱影響，大氣擴散條件 差，台灣西半部從台北到雲嘉南一片「紅害」（對所有族群不健康）。

今天一早西部各縣市空氣品質指標幾乎都達紅色警示，連彰化地標八卦山大佛幾乎不見了。記者劉明岩／攝影
今天一早西部各縣市空氣品質指標幾乎都達紅色警示，連彰化地標八卦山大佛幾乎不見了。記者劉明岩／攝影
台電說明，台中火力發電廠因應空汙，5部尚在運轉的機組配合空汙，全數友善降載。圖／台電提供
台電說明，台中火力發電廠因應空汙，5部尚在運轉的機組配合空汙，全數友善降載。圖／台電提供

空氣品質 中火 台電

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