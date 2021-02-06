雞排妹堵翁立友劇情峰迴路轉 聲量爆炸式超車疫情記者會20倍

文／羅文芳

翁立友針對雞排妹指控她摸臀性騷擾，在5日下午2點於台北喜來登舉辦記者會，雞排妹親自現身豪記唱片說明會，引起廣大關注，同時間指揮中心也在召開疫情記者會，從《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察兩者網路聲量趨勢，呈現明顯差距，網友討論雞排妹超越疫情高達逾20倍。

image source :三立新聞網

雞排妹獨自一人現身翁立友記者會，現場媒體推擠，有婦人大嗆她「賣弄女權」，豪記唱片因堅持「只開放媒體」，遲遲不肯招開記者會，讓現場陷入僵局50分鐘，豪記唱片身懷八個月的孕婦員工，要媒體請雞排妹出去，讓現場記者不滿直呼「荒謬」，後改口要用直播方式進行，雞排妹決定離去後，翁馬上又現身說明，雞排妹返回現場卻隔著一道牆無法入內，會後雞排妹追出去堵人失敗，緊張的事件發展，1小時內引起8439筆討論。



image source ：三立新聞網

同時間，中央疫情指揮中心舉辦例行記者會，新增3名來自荷蘭、美國跟阿拉伯聯合大公國（杜拜）境外移入病例，以及1例本土病例（案924），是案839及案870的家人，陳時中表示案924仍在指揮中心防火牆內，與部桃醫院的接觸已遠，故不影響部桃群聚警戒期，1小內僅350筆聲量。

整體而言，網路關注疫情記者會的聲量截至下午四點前約602筆，雞排妹賭翁立友則有13772筆，不論是整體或是一小時內，雞排妹事件都超越疫情關注20倍以上。

▲雞排妹出現翁立友記者會全網關注，聲量超車同時間的疫情記者會20倍。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2020/02/05)

翁立友記者會聲明全文：

大家好，很抱歉，讓大家擔心了，這一段時間的紛紛擾擾，我不是躲起來，我只是很無奈的，很無奈的在思考著，這次事件，大家認為的性騷擾事件，我本來想說，謠言，他會止於智者，但是呢，這個想法天不從人願，沒辦法、沒想到，沒辦法滿足大家的認知跟需求，所以這段時間，我過得非常的不開心、不舒服。

所以我想用另外一種方法出來表達我的感覺，我要來面對，我不是不勇敢的面對，要來面對這個事情的時候，我已經想了很久，我想了很久，我是一個受害人，為什麼我要來解釋這個事件？這個事件的開端不是我，從頭到尾都不是我引起，但是變成我要來面對這個事情，是我從來都沒有想過的。

整個性騷擾，這個名詞，我深深的思維過，讓我非常的痛苦，我要跟大家報告，過去、現在、未來，我從來不去傷害任何一位女性跟男性，我再一次懇切的跟大家報告，我從來不會去傷害任何一位女性跟男性，如果有任何人，請他們提出告訴，讓司法，讓法院來證明我的清白，這樣才比較公平一點，我是一個單純的藝術表演者，這是我的工作，我熱愛我的工作。

但是現在整個都變調了，我想哭，我連哭的空間都沒有，這件事情發生，我的母親擔心到每天（哽咽），每天都在哭，這讓我非常的不捨，我想要發洩情緒，告訴大家，我沒有做過什麼，為什麼會有人說我做這件事情，這麼不堪，本來以為讓有智慧的人來去做判讀，但是又不行。

最後我甚至連想自殺的權利都沒有，我有想過，為什麼我沒有這個權利，我想到阮玲玉留給世人最後的遺言，「人言可畏」，人言可畏的可怕、恐怖，在這次的事件當中，我才能深深的體會，她當初是多麽的無助，多麽的無奈，現在我唯一的權利，還有我想，我不能做這樣的事情，因為我如果做了這件事情，我翁立友這個名字，就再也不會是清清白白，如果我自殺，我的媽媽，我的母親，她這輩子永遠就抬不起頭來，所以我沒有這個權利，我不能做這個事情。

但是我現在唯一擁有的權利就是，這次的事件發生不愉快的人，拜託你們提告，我沒有權利要求你跟我道歉，但是我有權利請求你、拜託你來告我，還我一個清白。

我有我的夢想，我希望，我能夠讓我的媽媽這輩子過著安穩的日子，這是我的夢想，我還有一個夢想，就是我討一個老婆，她的老公是清清白白的，我希望以後我的小孩，他的爸爸是清清白白的。

難道這次事件我不是受害者嗎？今天這個聲明會，大家的問題也是我的問題，大家想要問的，也是就是我要去跟法官說，我從來沒有做過任何的性騷擾事件，也沒有影響到任何人，所以記者先生小姐們，如果你們用心去思考，你們就會明白，立友現在的立場、現在的處境，就是受害人，謝謝大家，謝謝。