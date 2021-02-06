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嚴重空汙！ 西部全面滿江紅 這些地區避免在戶外活動

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
今天西半部空氣汙染嚴重。圖／取自環保署空氣品質監測網
今天西半部空氣汙染嚴重。圖／取自環保署空氣品質監測網

今天西半部空氣汙染嚴重！根據環保署空氣品質監測網即時資訊顯示，整個西半部呈現紅色警示。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，慘，西半部滿江紅，空汙拉警報。

環保署提醒土城、大園、中壢、平鎮、桃園、淡水、觀音、新竹（北區）、湖口、新竹、大里、西屯、沙鹿、竹山、二林、忠明、南投、線西、彰化、彰化（員林）、彰化(大城)、台南（麻豆）、台南（北門）、東區林森路（台南市政府衛生局林森辦公室）、台西、新港、台南、崙背、麥寮、安南、朴子、大寮地區 所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），西半部、馬公地區 敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

另外，中央氣象局今晨發布濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前苗栗及金門有濃霧發生，能見度不足200公尺。

環保署說，未來一周，今天至明天環境風場以偏東風為主，西半部擴散條件差，汙染物較易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；下周一至周二環境風場以東北風為主，下風處中南部地區須留意汙染物累積情形；下周三至周四鋒面通過及東北季風稍增強，全台降雨機率提高，受降雨洗除作用影響，空氣品質將逐漸好轉。

空氣品質受氣象條件影響大，可以利用空氣品質監測網資訊（ https://airtw.epa.gov.tw/ ）、愛環境資訊網（ http://ienv.epa.gov.tw）查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP可以設定不同警戒值，強化個人防護。

一周空氣品質預報。圖／取自環保署空氣品質監測網
一周空氣品質預報。圖／取自環保署空氣品質監測網

空氣品質 環保署 新竹

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