快訊

昔日「燒肉粽事件」？新北男遭墜樓婦人壓傷 急救後恢復呼吸心跳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小年夜各地大雨 吳德榮：除夕中南部雨漸歇但北部濕涼

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
左圖為歐洲中期預報中心模式模擬11日除夕8時500百帕高空圖顯示，高空槽（紅虛線）提供台灣附近的上升運動。同時的地面模擬圖（右圖）顯示，鋒面（白虛線）在台灣附近醞釀，伴隨明顯降雨。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」
左圖為歐洲中期預報中心模式模擬11日除夕8時500百帕高空圖顯示，高空槽（紅虛線）提供台灣附近的上升運動。同時的地面模擬圖（右圖）顯示，鋒面（白虛線）在台灣附近醞釀，伴隨明顯降雨。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天各地晴朗穩定；白天和煦冬陽，夜間輻射冷卻，日夜日溫差近15度，年長者及心血管疾病患者，得特別注意氣溫變化。今天北部13至28度，中部11至28度，南部11至29度，東部12至27度。

下周一東北季風增強，桃園以北、東北部及東部轉有局部短暫雨，氣溫略降；新竹以南晴時多雲、日夜溫差大。下周二鋒面前的中高雲逐漸移入，各地區雲量漸增，東半部有局部短暫雨，西半部亦有零星飄小雨的機率。

至於春節期間的天氣，他說，10日小年夜鋒面伴隨對流性降水快速通過，為各地帶來明顯降雨。11日除夕白天中南部雨漸停歇，北部、東半部仍有局部雨；各地氣溫下降、北台濕涼。

12日年初一至14日初三受東北季風影響，北部及東半部有局部雨，中南部則是晴時多雲的天氣；北濕涼、中南部舒適，各地早晚微冷。15日年初四天氣好轉。

他說，由於理論的限制，期末的模式有較大的不確定性，故年初二至初四的模擬，不排除仍會繼續調整，應持續觀察最新資料。

患者 吳德榮

延伸閱讀

小年夜變天！ 吳德榮：除夕中南部好轉 北部東部短暫雨

小年夜變天！ 吳德榮：各地明顯降雨 除夕起漸好轉

11縣市低溫特報 吳德榮：明冷空氣減弱、氣溫升

13縣市發低溫特報 吳德榮：早晚溫差15度 明北台轉濕冷

相關新聞

嚴重空汙！ 西部全面滿江紅 這些地區避免在戶外活動

今天西半部空氣汙染嚴重！根據環保署空氣品質監測網即時資訊顯示，整個西半部呈現紅色警示。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專...

放牧牛隻屢撞火車 花東鐵路難題

花東鐵路每天發車約五十列次，載著一、兩萬名乘客南來北往，但花東鐵道近年來多次發生牛隻侵入鐵道撞擊火車事故，不只闖禍的牛隻...

小年夜各地大雨 吳德榮：除夕中南部雨漸歇但北部濕涼

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天各地晴朗穩定；白天和煦冬陽，夜間輻射冷卻...

牛隻闖軌／究責飼主 台東牛籍建檔、花蓮擬跟進

放牧的牛隻不僅侵入鐵道，也可能跑上馬路造成交通事故，台東縣近十年來發生十一起車輛撞到牛的事故，造成兩人死亡。台東縣政府為...

兒童墜樓意外增4倍 陽台防護不能省

兒童墜樓意外時有所聞，根據靖娟基金會統計，去年二七九件兒童事故傷害新聞中，有十五件是墜樓意外，造成八死、七傷，較前年暴增...

健康你我他／父逝孤寂過年 幸好有妳相陪

爸爸走的那一天，是小年夜前一天。那一年的冬天特別長、特別濕，也特別冷，台北市還下了霰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。