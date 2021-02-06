小年夜各地大雨 吳德榮：除夕中南部雨漸歇但北部濕涼

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天各地晴朗穩定；白天和煦冬陽，夜間輻射冷卻，日夜日溫差近15度，年長者及心血管疾病患者，得特別注意氣溫變化。今天北部13至28度，中部11至28度，南部11至29度，東部12至27度。

下周一東北季風增強，桃園以北、東北部及東部轉有局部短暫雨，氣溫略降；新竹以南晴時多雲、日夜溫差大。下周二鋒面前的中高雲逐漸移入，各地區雲量漸增，東半部有局部短暫雨，西半部亦有零星飄小雨的機率。

至於春節期間的天氣，他說，10日小年夜鋒面伴隨對流性降水快速通過，為各地帶來明顯降雨。11日除夕白天中南部雨漸停歇，北部、東半部仍有局部雨；各地氣溫下降、北台濕涼。

12日年初一至14日初三受東北季風影響，北部及東半部有局部雨，中南部則是晴時多雲的天氣；北濕涼、中南部舒適，各地早晚微冷。15日年初四天氣好轉。

他說，由於理論的限制，期末的模式有較大的不確定性，故年初二至初四的模擬，不排除仍會繼續調整，應持續觀察最新資料。