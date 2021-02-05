雞排妹性騷風波延燒 衛福部：性騷案件倍增開黃腔最多

藝人雞排妹爆料主持尾牙時，遭廠商業者及歌手翁立友性騷擾，翁立友今舉行記者會，雞排妹一度到場欲與對方對質，讓事件愈演愈烈，也讓各界開始關注社會面對性騷擾的態度。衛福部統計，性騷擾申訴案件年年增加，前年申訴案件達831件，去年統計至6月也多達519件，型態以開黃腔為最大宗。

衛福部保護司長張秀鴛表示，性騷擾存在於各種場域，無論是言語或是肢體，只要造成對方主觀意識上的不舒服，都能構成性騷擾申訴的要件。

衛福部統計近五年性騷擾申訴案件，105年為680件，其中519件成案、106年662件，其中500件成案、107年765件，其中546件成案、108年831件，其中647件成案，而109年僅整理統計1到6月總計申訴519件有388件成案。而實際裁罰件數於108年達到最高有408件，裁罰總金額達700萬7500元。

張秀鴛分析，申訴案件增加，不一定代表性騷擾事件增加，性騷擾事件一直存在，現在民眾愈來愈願意勇敢站出來。性騷擾事件的樣態非常多，不是只有觸碰他人的身體，如隱私部位、胸部、臀部才成立，只要是涉及影射性相關的議題，使對方不舒服都能成立。

因此在申訴案件中，以言語性騷擾為最大宗，多數都是對他人「開黃腔」。張秀鴛表示，特別是長一輩的人，會認為開黃腔別人就會笑，在歡愉的情境下，自認是大眾情人，或以為只是開玩笑，沒有想到拿對方身體或與性有關的議題開玩笑，是對他人不尊重的行為。

其他性騷擾樣態，還有傳LINE給他人有暗示性騷擾的影片、言論等，都足以構成性騷擾要件。

張秀鴛表示，很多民眾會譴責被害人「為什麼不在第一時間反擊」。她強調，遭性騷擾的當下，所有人一定都是錯愕的，幾乎所有人都是經過一段時間沈寂或與朋友說起，才確認當下產生的不舒服是遭到性騷擾。

張秀鴛表示，性騷擾防治法中也保障被害者，允許事發後一年內提出申訴。被害人也常會認為，時間過這麼久了，難以舉證。她說，性騷擾是瞬間發生，常常是酒酣耳熱或是私下場合，舉證方式採取示明的方式，如性騷擾發生後，將狀況向朋友傾訴，朋友即可擔任舉證對象，有文字訊息或目擊證人等，也能幫助案件成立。

張秀鴛表示，「尊重」是一個文明國家的基本素養，不管他人的身分地位、職業別、性別、年齡、學歷等，不該輕易因為對方是異性，或穿著打扮火辣，喜歡聊自己的性觀念，就認定對方可以被不當侵犯。

當對他人性騷時，對方不說話時，不代表同意，也不代表對方喜歡，開黃腔也許能逗人笑，但也許那是尷尬的反應，想要逗人笑，可以學習用其他幽默的方式，不該以性為主題，破壞人與人相互尊重的底線。

她更呼籲，遇到性騷擾的男女，應該要勇敢站出來，讓對方瞭解自己處於不舒服的狀態，同時我國的法律是保障你我抵制這樣的行為，一旦認為對方涉及性騷擾，都可以透過管道申訴，一般公司行號可向雇主申訴，校園則可向學校通報，若有任何疑慮則可直接向警方報案。違反性騷擾防治法可依規定，處一萬元以上、十萬元以下的罰鍰。