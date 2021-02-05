雜誌會員制飽讀計畫擬免稅 李永得：已有共識

文化部長李永得今出席2021台北雜誌年會暨第9屆第1次會員大會。他在致詞時表示，雜誌正面臨轉型，現行紙本、電子雜誌都已經免稅，文化部也將推動會員制電子書刊飽讀計畫免稅，日前已組成跨部會小組研議，且已有共識，「有信心這最後會成功。」

李永得說，當今或未來媒體環境裡，他最看好雜誌，因為雜誌報導相對有脈絡、完整、有層次，這樣性質的媒體在未來網路世界，仍能扮演關鍵角色，且永遠都不會消失，所以就他個人而言，非常看好雜誌的未來性。

不過，李永得也提到，雜誌也面臨出版業轉型問題，必須努力在數位跟實體間取得平衡，包括數位之後如何跨媒體、跨平台經營。

他表示，雜誌是免稅，同樣的雜誌若發行電子版本，財政部也認為是免稅，但現在新形態出現，

雜誌在網路上推出會員制，不再是一本一本雜誌地賣，而是飽讀計畫，對此，財政部不認為屬於免稅範疇。

李永得說，針對雜誌會員制飽讀是否免稅，文化部已經成立小組研議，邀集國圖、財政部、業界、雜誌公會等共同討論、認定，現在已經有共識，且呈報給財政部，「我有信心這最後會成功。」相信這對未來雜誌轉型是很重要的一部分。