地瓜「靠2招」美味更升級！ 達人再曝小技巧：超容易出蜜

許多超商都有賣烤地瓜，在冷冷的天氣裡，將熱騰騰的地瓜吃下肚，暖心又暖胃。而近日有網友在PTT以「超商地瓜好吃的秘密？」為題發文，引起熱烈討論。許多網友認為，好吃的地瓜有2大關鍵，包括用「烤」代替「蒸」，以及地瓜的「品種與產地」。

原PO文章指出，超商地瓜很甜又鬆軟，表皮脆脆的，就算冰過也Q彈，可是他自己用電鍋蒸的地瓜，感覺就沒這麼好吃，「是品種問題？還是因為超商地瓜是用烤的？」希望透過發文得知地瓜的美味秘密。

對此，有網友認為關鍵出在料理方式，「烤的會讓水分流失味道濃縮，並產生梅納反應，而蒸的方式並不會」、「印象是55到60度，讓甜度增加的酵素最活躍」；也有網友認為品種是重點，「我家賣地瓜的，地瓜很吃產地喔」、「我買過很多品種的地瓜，品種真的差很多，最推全聯57號地瓜，隨便烤蒸都好吃」、「一定要用烤的，這樣才會水分散失、焦糖化，至於鬆軟要看烘烤時間地瓜品質」。

還有網友透露讓地瓜美味升級的小技巧，「烤地瓜攤大多表皮先刷洗過，再吹風陰乾2到3天，最後才烤，更容易出蜜」、「先用蒸的，之後再烤過一遍，這樣會更容易出蜜」、「先蒸過然後放冰箱一晚，再用蒸飯箱烤個半小時」。