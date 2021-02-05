快訊

前綠委高志鵬成功獲假釋 今天傍晚從八德外役監出獄

孫德榮重炮開轟雞排妹 「不該有的垃圾不要進來」

農產加工整合服務一條龍 助小農「飪禾一步」更輕鬆

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
花蓮青農林尚儀，自創「飪禾一步」品牌，她今在記者會上分享透過打樣中心的協助，讓她縮短加工製程，也能更精準下單。圖為「飪禾一步」所販售的黑豆沖泡粉，以農委會公版包裝亮相。記者葉冠妤/攝影
花蓮青農林尚儀，自創「飪禾一步」品牌，她今在記者會上分享透過打樣中心的協助，讓她縮短加工製程，也能更精準下單。圖為「飪禾一步」所販售的黑豆沖泡粉，以農委會公版包裝亮相。記者葉冠妤/攝影

農委會自2018年起推動農產品初級加工一元化，由農糧署、農式機構、農科院、中興大學等合作，提供生產輔導、加工加值、產品行銷等一條龍服務，協助小農輕鬆加值自家產品，更透過簡約、質感的公用包裝打造品牌商機。截至去年底，已完成1169件農產品加工打樣。

為讓農產加工品更符合市場期待，並以小農可負擔的包材成本達到精緻化，農委會委託台灣設計研究院針進行包裝設計，推出「食上樂農」品牌，提供3款袋裝、2款瓶裝、2款禮盒規格的公版包材，據農委會統計，截至去年底，農產加工整合服務已提供3126人次諮詢，並完成1169件農產品加工打樣。

農委會副主委陳駿季表示，農產加工整合服務從生產端加工、行銷端並行，協助農民農產品更有市場競爭力，並創造品牌效應，而這不單只是個人品牌，未來只要看到標章，就知道該產品是由農委會所輔導。

他指出，未來也將進一步串接農試機構及大學形成區域聯盟，提升服務量能，並強化初級加工品與通路的串接，目前正在接洽全聯、電商平台等銷售通路，期盼小農的初級加工品增加曝光度，也希望將來能在農會等超市設立專櫃販售。

來自花蓮的農友林尚儀，栽種水稻、黃豆、黑豆等作物，更自創品牌「飪禾一步」。林尚儀說，為了將所種植的黑豆加工為黑豆沖泡粉，她第一次踏入加工領域，但沒經驗、又僅是小量生產的她，穿梭在只接大單的加工場簡直就像「來亂的」，所幸透過打樣中心的輔導，並提供願意接小額訂單的加工場名單，讓她大大縮短了往返尋找、溝通的製程，也能更精準下單。

農委會表示，近期將針對農產初級加工場的產品，或經農產加值打樣中心輔導，國產可溯源且由合法加工廠生產的產品提供公版包材獎助方案，歡迎有加工需求的農友撥打免付費專線0800-037-038或掃描專屬服務QR-code提出申請。

農委會今舉辦農產加工整合服務成果發表會。記者葉冠妤/攝影
農委會今舉辦農產加工整合服務成果發表會。記者葉冠妤/攝影

農委會 品牌

延伸閱讀

外傳接農委會主委 潘孟安：不可能、留在屏東跟大家打拚

雲林農產直播 9小時創500萬業績

地表最強銷售員！雲林9小時直播創下500萬元熱銷記錄

台英農業合作瞭解備忘錄簽署 推進農產貿易

相關新聞

日本小林化工維他命B群出包 90萬顆啟動回收

衛福部食藥署公布，日本小林化工旗下維他命B群「維克多力膜衣錠」因安定性試驗不符，將下架九O萬顆，以正常罐裝一瓶三百粒計算...

立春後荔枝椿象活躍 高市開始收購卵片防治危害

荔枝椿象在立春後進入繁殖期，高雄市農業局為防止荔枝椿象危害農作物，2月1日起開始收購卵片，每片收購價錢5元，代理局長王正...

最不受歡迎的勸酒行為 逼玩遊戲、划酒拳上榜

春節連假、春酒活動將至，聚餐應酬間的勸酒文化，雖能炒熱氣氛，但也是許多人的惡夢。據網路大數據分析，最不受歡迎勸酒行為前三...

影／罕見海蛞蝓基隆潮境現蹤 可愛模樣隨風向流動驚豔

有「海神」之稱的大西洋海蛞蝓，繼2013年首次出現在基隆八斗子岸邊後，今天再度現身於潮境公園潮間帶，吸睛的深藍色美麗身影...

農產加工整合服務一條龍 助小農「飪禾一步」更輕鬆

農委會自2018年起推動農產品初級加工一元化，由農糧署、農式機構、農科院、中興大學等合作，提供生產輔導、加工加值、產品行...

拍美照打卡新地標！7-11「SNOOPY史努比主題店」進軍高雄

高雄的史努比SNOOPY粉絲有福了！「7-ELEVEN X SNOOPY史努比主題店」繼台北店之後，春節連假前陸續插旗台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。