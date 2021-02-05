農產加工整合服務一條龍 助小農「飪禾一步」更輕鬆

農委會自2018年起推動農產品初級加工一元化，由農糧署、農式機構、農科院、中興大學等合作，提供生產輔導、加工加值、產品行銷等一條龍服務，協助小農輕鬆加值自家產品，更透過簡約、質感的公用包裝打造品牌商機。截至去年底，已完成1169件農產品加工打樣。

為讓農產加工品更符合市場期待，並以小農可負擔的包材成本達到精緻化，農委會委託台灣設計研究院針進行包裝設計，推出「食上樂農」品牌，提供3款袋裝、2款瓶裝、2款禮盒規格的公版包材，據農委會統計，截至去年底，農產加工整合服務已提供3126人次諮詢，並完成1169件農產品加工打樣。

農委會副主委陳駿季表示，農產加工整合服務從生產端加工、行銷端並行，協助農民農產品更有市場競爭力，並創造品牌效應，而這不單只是個人品牌，未來只要看到標章，就知道該產品是由農委會所輔導。

他指出，未來也將進一步串接農試機構及大學形成區域聯盟，提升服務量能，並強化初級加工品與通路的串接，目前正在接洽全聯、電商平台等銷售通路，期盼小農的初級加工品增加曝光度，也希望將來能在農會等超市設立專櫃販售。

來自花蓮的農友林尚儀，栽種水稻、黃豆、黑豆等作物，更自創品牌「飪禾一步」。林尚儀說，為了將所種植的黑豆加工為黑豆沖泡粉，她第一次踏入加工領域，但沒經驗、又僅是小量生產的她，穿梭在只接大單的加工場簡直就像「來亂的」，所幸透過打樣中心的輔導，並提供願意接小額訂單的加工場名單，讓她大大縮短了往返尋找、溝通的製程，也能更精準下單。