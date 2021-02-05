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影／捐愛心挺抗疫英雄 阿原肥皂15年有成

攝影中心 / 記者陳正興／新北即時報導
「阿原肥皂」創辦人江榮原（左）與知名旅行作家謝哲青（右）透過肥皂香氣，分享豐富旅行閱歷與不同國家的文化。記者陳正興／攝影
「阿原肥皂」創辦人江榮原（左）與知名旅行作家謝哲青（右）透過肥皂香氣，分享豐富旅行閱歷與不同國家的文化。記者陳正興／攝影

以手工肥皂起家，鑽研青草藥應用文化的知名阿原肥皂下午率先捐贈五百瓶艾草洗手水給台北市立聯合醫院的仁愛分院，讓第一線堅守防疫工作的醫護及志工人員，都能隨時做好個人手部清潔與環境消毒工作，減少病毒傳染風險。

阿原肥皂創辦人江榮原在記者會上表示，感受到台灣受到疫情影響、百業蕭條，希望透過協助醫護人員與志工來拋磚引玉，喚起民眾的同理心，支持第一線辛苦的防疫人員；同時也鼓勵所有人，疫情雖然緊縮了我們的行動，但「心」沒有被封閉。

另外，今天也是阿原肥皂成立15周年，在二月起開始推出「青草藥美力花園名人座談」活動，首場便邀請知名旅行作家-謝哲青從旅行、當分享他所見所聞的豐富閱歷。

阿原肥皂成立15年有成，舉辦「青草藥美力花園名人座談」活動，由創辦人江榮原（左）主持，首場邀請知名旅行作家謝哲青（右）從旅行、當分享他所見所聞的豐富閱歷。記者陳正興／攝影
阿原肥皂成立15年有成，舉辦「青草藥美力花園名人座談」活動，由創辦人江榮原（左）主持，首場邀請知名旅行作家謝哲青（右）從旅行、當分享他所見所聞的豐富閱歷。記者陳正興／攝影
阿原肥皂創辦人江榮原在記者會上表示，感受到台灣受到疫情影響、百業蕭條，希望透過協助醫護人員與志工來拋磚引玉，喚起民眾的同理心，支持第一線辛苦的防疫人員。記者陳正興／攝影
阿原肥皂創辦人江榮原在記者會上表示，感受到台灣受到疫情影響、百業蕭條，希望透過協助醫護人員與志工來拋磚引玉，喚起民眾的同理心，支持第一線辛苦的防疫人員。記者陳正興／攝影
「阿原肥皂」創辦人江榮原（左）與知名旅行作家謝哲青（右）透過肥皂香氣，分享豐富旅行閱歷與不同國家的文化。記者陳正興／攝影
「阿原肥皂」創辦人江榮原（左）與知名旅行作家謝哲青（右）透過肥皂香氣，分享豐富旅行閱歷與不同國家的文化。記者陳正興／攝影
阿原肥皂創辦人江榮原（右）在記者會上表示，感受到台灣受到疫情影響、百業蕭條，希望透過協助醫護人員與志工來拋磚引玉，喚起民眾的同理心，支持第一線辛苦的防疫人員。記者陳正興／攝影
阿原肥皂創辦人江榮原（右）在記者會上表示，感受到台灣受到疫情影響、百業蕭條，希望透過協助醫護人員與志工來拋磚引玉，喚起民眾的同理心，支持第一線辛苦的防疫人員。記者陳正興／攝影
「阿原肥皂」創辦人江榮原（左2）下午捐贈五百瓶艾草洗手水給台北市立聯合醫院仁愛分院，希望能以行動拋磚引玉、喚起同理心，一起支持第一線抗疫醫護。記者陳正興／攝影
「阿原肥皂」創辦人江榮原（左2）下午捐贈五百瓶艾草洗手水給台北市立聯合醫院仁愛分院，希望能以行動拋磚引玉、喚起同理心，一起支持第一線抗疫醫護。記者陳正興／攝影
阿原肥皂成立15年有成，舉辦「青草藥美力花園名人座談」活動，由創辦人江榮原（左）主持，首場邀請知名旅行作家謝哲青（右）從旅行、當分享他所見所聞的豐富閱歷。記者陳正興／攝影
阿原肥皂成立15年有成，舉辦「青草藥美力花園名人座談」活動，由創辦人江榮原（左）主持，首場邀請知名旅行作家謝哲青（右）從旅行、當分享他所見所聞的豐富閱歷。記者陳正興／攝影

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