拍美照打卡新地標！7-11「SNOOPY史努比主題店」進軍高雄

高雄的史努比SNOOPY粉絲有福了！「7-ELEVEN X SNOOPY史努比主題店」繼台北店之後，春節連假前陸續插旗台南、進軍高雄，除了超萌的店裝設計可以拍一波美照，還有多款史努比周邊商品，2月7日正式開幕的高雄「7-ELEVEN X SNOOPY史努比主題店」將於當天中午12點在門市舉辦史努比人偶見面會。

「7-ELEVEN X SNOOPY史努比主題店」在台北連開兩家店，至今已吸引上百萬人次到訪；台南首家「7-ELEVEN X SNOOPY史努比主題店」上月底於台南中西區開幕，門市整體設計特別使用「棒球」主題風格，開幕至今短短一周已有上萬名粉絲朝聖。

2月7日正式開幕的高雄「7-ELEVEN X SNOOPY史努比主題店」，店舖設計大量使用花生漫畫（PEANUTS）歷年來的經典素材，騎樓使用吸睛的史努比及胡士托（WOODSTOCK）立體造型天花板，也運用1950～1990年各個年代表來做為天花造型燈板，店外更設置高達300公分以上超壯觀的大型史努比LED牆，還沒踏進大門就美照拍不完。

高雄「7-ELEVEN X SNOOPY史努比主題店」的休憩區使用經典黃色巴士校車圖素，椅背採用史努比與他的好朋友們一起呈現，讓粉絲坐在裡面就像真的坐在校車裡。在商品結構方面，合超商、K∙Seren（美妝）、 博客來、現烤烘培、糖果屋等複合店型，堪稱主題店大進化，也別錯過多款史努比周邊商品。

●台南SNOOPY史努比主題店地址：7-ELEVEN康樂門市（台南市中西區安海里康樂街223號）