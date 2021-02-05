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為防疫盡一份心力！群聯捐部壢新醫院及新竹馬偕超紫光滅菌機器人

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
群聯董事長潘健成（左二）捐贈醫療級超紫光滅菌機器人予 桃園壢新醫院。圖／群聯提供
群聯董事長潘健成（左二）捐贈醫療級超紫光滅菌機器人予 桃園壢新醫院。圖／群聯提供

在本土案例持續上升的情況下，快閃記憶體控制晶片及儲存解決方案大廠群聯電子 (8299) 力挺醫護，分別捐贈專業醫療級高階超紫光滅菌機器人予桃園壢新醫院(聯新國際醫院) 以及新竹馬偕醫院，希望為防疫盡一份心力。

桃園市長鄭文燦在日前的捐贈儀式時指出，認識群聯潘董事長多年，樸實專業，近幾年群聯成長有目共睹。因此這次特地邀請潘董幫忙，捐贈要價百萬元的滅菌機器人，不僅代表著政府、醫院、與民間企業同心團結，共同推動防疫工作，也期望能強化醫護人員的防護品質。

新竹馬偕醫院院長翁順隆也在今日的捐贈儀式時表示，群聯潘董事長長期關注員工的身心健康，且與新竹馬偕長期合作互動。此次群聯捐贈百萬元的醫療級滅菌設備，將實質的提升新竹馬偕院內的防護等級，讓新竹與苗栗地區的民眾與群聯員工均能獲得更高的醫療防疫服務水平。

潘健成強調，2020年新冠肺炎擴散以來，群聯對此傳染病所衍生的相關議題便相當關注，尤其對醫護人員與醫療機構所面臨的壓力更是期望能盡一份改善的心力。

他指出，此次贈與的專業醫療級高階超紫光滅菌機器人，不僅可以抑制病菌的再生功能，更將進一步保護病患與醫護人員遠離感染的威脅，有效強化醫療照護，提升醫療品質。

群聯董事長潘健成（左四）捐贈醫療級超紫光滅菌機器人予 新竹馬偕醫院。圖／群聯提供
群聯董事長潘健成（左四）捐贈醫療級超紫光滅菌機器人予 新竹馬偕醫院。圖／群聯提供

新竹 醫護人員 馬偕醫院

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