日本小林化工維他命B群出包 90萬顆啟動回收

衛福部食藥署公布，日本小林化工旗下維他命B群「維克多力膜衣錠」因安定性試驗不符，將下架九O萬顆，以正常罐裝一瓶三百粒計算，將從市面上回收三千瓶。科醫師提醒，B群屬於水溶性維他命，民眾若已食用該款B群，請多喝水加速排出。

「維克多力膜衣錠」由祥全貿易有限公司代理，因安定性試驗不符規定，T8DS01、T8DS02、T8DS3、T8DS04等4批號將下架回收。食藥署藥品組科長洪國登時表示，「維克多力膜衣錠」為指示用藥，用於維他命B群缺乏症治療，須在三月二日前回收完畢。

洪國登說明，將下架的九十萬顆「維克多力膜衣錠」，已在台灣上市兩至三年，但有效成分隨時間可能逐漸降低或產品放久不純等，因此通知台灣代理商主動回收，若未依規定回收，將依「藥事法」開罰新台幣20萬至500萬元。

B群是維他命大家族中的一份子，也是國人用來補充精神的常見保健品。洪國登說明，維他命B群在國內有食品、藥品兩種，若是用藥等級，劑量相對較高。

台大醫院家庭醫學部兼任主治醫師黎家銘表示，國人飲食多半均衡，並不容易缺乏維他命B群，但臨床上，胃部手術之後、全素，慢性血糖用藥患者，容易B12不足，此時建議給予適當的B群補充，民眾若有使用下架藥品，應立即禁用，若已服用，可多喝水幫助排出。洪國登也表示，民眾若持有同批號產品，可回原購買藥局換貨。