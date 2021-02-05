影／罕見海蛞蝓基隆潮境現蹤 可愛模樣隨風向流動驚豔

有「海神」之稱的大西洋海蛞蝓，繼2013年首次出現在基隆八斗子岸邊後，今天再度現身於潮境公園潮間帶，吸睛的深藍色美麗身影，因隨風向流動的特性，常常可遇不可求。

國立海洋科技博物館表示，海科館為長期監測保護區內外的潮間帶環境變化，由館內同仁及受過完整訓練的志工們所成立的潮間帶定觀小組在前幾日調查時就發現潮間帶出現了大量的紫海螺與僧帽水母，經過密切觀察，今天現蹤潮境時，可愛模樣讓人驚喜。

海科館說，大西洋海蛞蝓是一種藍色的浮游生物，因外型神似希臘神話中的海神，雙手彷彿長了魚鰭，雙腿成了尾巴，因此有「海神」的美稱。

海科館陳麗淑主任表示，海神主要分布在熱帶區域，台灣屬於亞熱帶區，基隆又位於最北端，暨2010年首次於小琉球發現，2013年出現在基隆八斗子後，今日再度於北部海域-基隆潮境公園現蹤，在潛客及遊客眼中無疑就是可遇不可求的美景。

陳麗淑說，大西洋海神海蛞蝓藍白色的外觀，鮮艷的藍色配上銀白色帶狀，身上有三對突出的腕狀構造及尾巴，身長可達六公分。海神以浮游生物為食，包括有毒的僧帽水母；這種海蛞蝓會在進食刺胞動物後，把刺胞儲存在從自身，用來防禦捕食。人們捕捉他們時，常被其身上的刺胞螫傷，出現噁心，疼痛，嘔吐和急性過敏性接觸性皮炎等症狀。加上牠在潮間帶的水平面上即可看見，很容易「失手去摸」，為此也要提醒民眾切勿觸摸，以免中毒。