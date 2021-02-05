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芭樂長滿莫名斑點削皮才能吃？青農揭真相長知識了

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友拿到一顆充滿斑點的芭樂，好奇究竟能不能吃下肚。 圖擷自爆系知識家
有網友拿到一顆充滿斑點的芭樂，好奇究竟能不能吃下肚。 圖擷自爆系知識家

你也吃過這種芭樂嗎？一名網友從家人手上接到一顆芭樂，拿到的當下並沒有仔細確認，直到打開袋子後才發現上頭有相當大片的黑斑，看似受到蟲咬或其他外傷，讓他相當困惑究竟能不能吃？文中附上芭樂實際照片，釣出專業攤商說明，掛保證斑點並不影響口感，只是賣相不佳而已。

該名網友在臉書社團爆系知識家發文請益，拿到的芭樂卻有不明斑點，因此想問神通廣大的網友究竟還能不能吃。許多網友表示自己也曾經遇過這種外觀的芭樂，「長相差會削皮」、「我都削皮打果汁」，普遍認為只要把皮削掉就沒事了。

留言中也出現專業的芭樂青農及攤商，一眼看出這是寒害所致，只能當瑕疵果販售，但毫無問題可以放心食用。他還指出原po這顆看起來顏色太綠，吃起來的口感應該偏硬，建議再放一下吃起來才會又脆又甜。這類型的芭樂在攤商口中稱為「紅點花」，只是賣相不佳而已，其他網友也附和吃過這種芭樂特別甜、特別好吃。根據農委會芭樂主題館，芭樂相對耐寒，受到寒害的情況下容易顯現紅斑。

芭樂青農指出這樣的芭樂顏色最好吃。 圖擷自爆系知識家
芭樂青農指出這樣的芭樂顏色最好吃。 圖擷自爆系知識家

芭樂的正式名稱其實是番石榴，當時引進時因為像東方的石榴，加上「番」字帶有外來的含意，因此成為現在所稱的番石榴。芭樂是一款維生素C含量相當高，且高纖又低熱量的水果。實際上冬天才是芭樂最佳的品嘗季節，但因為夏天盛產價格便宜，因此也常在炎熱的夏天食用。

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