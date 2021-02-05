立春後荔枝椿象活躍 高市開始收購卵片防治危害

荔枝椿象在立春後進入繁殖期，高雄市農業局為防止荔枝椿象危害農作物，2月1日起開始收購卵片，每片收購價錢5元，代理局長王正一表示，去年高市收購32萬多片，荔枝收成轉好，且去年有農友摘了2.2萬個卵片，荷包即進帳11萬，收入可觀。

農業局表示，荔枝椿象是龍眼、荔枝的重要蟲害，荔枝椿象受驚擾時也會噴出毒液，造成人體皮膚不適，每年春天荔枝椿象開始尾產卵，此時荔枝也正好是抽穗開花的時候，為避免荔枝椿象危及荔枝成長，2月起開始收購荔枝椿象卵片到5月31日止。

農業局表示，每周一至周五在橋頭、仁武、路竹、六龜、大寮、鳥松、燕巢、美濃、阿蓮、岡山、田寮、內門、杉林、旗山、大樹及甲仙等16家辦理卵片收購，每片5元，市民摘除卵片後可送往繳交，但已孵化或有黏貼組合痕跡者則不收購。

農業局表示，針對荔枝椿象目前採生物防治，化學防治及卵片收購等方式多管齊下，提醒農友，龍眼、荔枝是蜜蜂重要蜜源，如果採化學防治法，應在龍眼、荔枝開花前施藥，避免誤傷蜂群採蜜。