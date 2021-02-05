霧霾籠罩空品又變差了 彰化二林已進入紅色警示

空氣品質又變差了，彰化縣四個空氣品質監測站，今天下午起，二林測站的即時空氣品質指標（ AQI）是152達紅色警示，另彰化、線西及大城都是橘色提醒，彰化縣環保局空氣品質科長尤鴻昌說，主要是因西部地區位於背風面，但低風速下，擴散條件差，影響空氣品質，預計10日以後才會逐漸改善，呼籲民眾減少外出，必要外出請做好自身健康防護。

彰化環保局表示，已立即啟動緊急應變機制，通報轄內公私場所執行自主管理、營建工地加強物料覆蓋、灑水等防制措施，並派稽查員抽查公私場所防制設備及營建工地，加強取締露天燃燒及高汙染車輛（烏賊車），在重要路口進行車輛怠速稽查，以及執行洗街作業來減緩空氣品質進一步惡化。

彰化縣與鄰近縣市共同管制主要空氣汙染來源，要求啟動相關空品不良應變作為，包含台中火力發電廠已啟動友善降載1100 MW，減緩中部空氣品質惡化。

環保局提醒民眾應加強個人健康防護，減少在戶外劇烈活動，如需外出，建議搭乘大眾運輸工具並配戴口罩，以維護個人健康。