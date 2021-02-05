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蘿蔔湯加入「這1物」美味再升級！ 達人曝5撇步：非常下飯

聯合新聞網 / 綜合報導
蘿蔔湯是不少人心中經典的家常菜之一。 蘿蔔示意圖／ingimage
蘿蔔湯是不少人心中經典的家常菜之一。 蘿蔔示意圖／ingimage

蘿蔔湯是不少人心中經典的家常菜之一，很多人喜歡加入豬牛大骨熬煮，有時則是會加貢丸。然而近日搜狐號《叮咚美食》就分享讓美味升級的小秘訣，那就是在湯裡加入「炸荷包蛋」，除了能讓整道料理爽口之外，製作方法也很簡單快速，提供民眾參考看看囉！

《叮咚美食》指出，這道荷包蛋蘿蔔湯，是把白蘿蔔切絲加上兩個蛋煮成湯，湯汁清爽又解膩，荷包蛋還可以就著飯吃，非常下飯。而這道湯簡單好喝也好做，只需要十分鐘就能輕鬆搞定，以下是製作方式。

所需食材

半條白蘿蔔，2顆雞蛋，少許蔥，食用油，鹽，雞精

料理步驟

1.把白蘿蔔洗淨去皮後切成細絲，並將蔥切成小段。

2.鍋內加入2匙食用油，熱鍋後打蛋，炸至兩面金黃後鏟出。這邊炸荷包蛋的時候一定要注意油鍋的溫度，如果不夠熱可能會沾鍋。

3.將鍋裡的餘油​​倒出後，下入蘿蔔絲炒至蘿蔔絲變軟，倒入足夠清水煮開。

4.燒開水後下入預先炸好的荷包蛋，開大火煮5分鐘左右。因為荷包蛋經過油炸，煮湯的時候會有一些浮油，怕油膩的可以把這一層油撈掉。

5.加入適量鹽和雞精調味即可出鍋。

這邊提醒民眾注意，煮蘿蔔湯的時候不需要煮太久時間，看到湯汁變白後就可以了，繼續煮的話湯的顏色會變黃，可能會影響口感喔！

雞蛋

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