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日本小林製藥維他命B群出包 90萬顆啟動回收
日本進口維他命出包，食藥署今天宣布，日本小林製藥旗下維他命B群「維克多力膜衣錠」因安定性試驗不合格，4批產品、共90萬顆將於3月2日前完成回收。
衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新藥品回收訊息，由祥全兄弟貿易有限公司代理的日本小林製藥旗下維他命B群「維克多力膜衣錠」因安定性試驗不符規定，T8DS01、T8DS02、T8DS3、T8DS04等4批號將下架回收。
食藥署藥品組科長洪國登接受記者電話聯訪時表示，「維克多力膜衣錠」為指示用藥，主要在藥局販售，用於維他命B群缺乏症的治療，據統計，預計回收藥品共4批、90萬顆，必須在3月2日前回收完畢。
洪國登指出，市售藥品本來就要定期針對留樣做檢驗，近期日本公司檢驗發現，產品安定性試驗不合格，即有效成分隨時間可能逐漸降低或是產品放久產生不純物等，因此通知台灣代理商主動回收。
洪國登表示，業者若未依規定回收，將依「藥事法」開罰新台幣20至500萬元，民眾若持有同批號產品，可回原購買藥局換貨。
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