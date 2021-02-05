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日本小林製藥維他命B群出包 90萬顆啟動回收

中央社 / 台北5日電
示意圖／ingimage授權
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日本進口維他命出包，食藥署今天宣布，日本小林製藥旗下維他命B群「維克多力膜衣錠」因安定性試驗不合格，4批產品、共90萬顆將於3月2日前完成回收。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新藥品回收訊息，由祥全兄弟貿易有限公司代理的日本小林製藥旗下維他命B群「維克多力膜衣錠」因安定性試驗不符規定，T8DS01、T8DS02、T8DS3、T8DS04等4批號將下架回收。

食藥署藥品組科長洪國登接受記者電話聯訪時表示，「維克多力膜衣錠」為指示用藥，主要在藥局販售，用於維他命B群缺乏症的治療，據統計，預計回收藥品共4批、90萬顆，必須在3月2日前回收完畢。

洪國登指出，市售藥品本來就要定期針對留樣做檢驗，近期日本公司檢驗發現，產品安定性試驗不合格，即有效成分隨時間可能逐漸降低或是產品放久產生不純物等，因此通知台灣代理商主動回收。

洪國登表示，業者若未依規定回收，將依「藥事法」開罰新台幣20至500萬元，民眾若持有同批號產品，可回原購買藥局換貨。

日本 維他命 食藥署

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