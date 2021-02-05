快訊

終結葉門內戰？拜登下令美軍斷援「沙烏地攻擊軍」

富王鴨肉店委由律師聲明：農曆年後將重開 用同招牌

最不受歡迎10大勸酒行為 逼玩遊戲划酒拳居冠

中央社 / 台北5日電
春節將至，約會聚餐請謹記「開車不喝酒‧喝酒不開車」。示意圖／ingimage授權
春節將至，約會聚餐請謹記「開車不喝酒‧喝酒不開車」。示意圖／ingimage授權

春節將近，聚餐的勸酒文化常讓人感到頭痛。國健署今天公布網路大數據分析指出，最不受歡迎的勸酒行為前3名為逼玩遊戲划酒拳、誓言不醉不歸、只要喝一口就好。

衛生福利部國民健康署今天上午召開記者會，盼民眾一起改變勸酒文化，並透過網路大數據盤點最不受歡迎的勸酒行為。

國健署指出，最不受歡迎的勸酒行為前3名分別為逼玩遊戲划酒拳、誓言不醉不歸、只要喝一口就好，其他依序為要你陪喝才簽約、趁你不注意偷加酒、對方瘋狂敬酒喝不完、直接幫你叫車找代駕、一定要你乾杯喝光光、酒倒超滿表面張力、嗆你不喝就是看不起他。

國健署菸害防制組簡任技正呂孟穎表示，多數人不管是顧及對方面子不敢拒絕，或是因想談成合作勉強配合，每個人或多或少都有類似的經驗，成了無法擺脫的情緒勒索。

呂孟穎指出，根據世界衛生組織（WHO）說法，飲酒沒有安全量，即使少量也會有致癌風險，且台灣有近半數人口缺乏酒精代謝酵素「乙醛去氫酶」（ALDH2），喝酒容易臉紅，還會提高罹癌及失智的風險，更不適合喝酒。

呂孟穎說，世衛歐洲辦公室「飲酒與新冠肺炎」指引也提出，喝酒會破壞身體的免疫系統，增加罹患武漢肺炎及發展為急性呼吸窘迫症候群（ARDS）等嚴重併發症的風險，在防疫期間更應避免喝酒，以維持良好的抵抗力。

適逢春節返鄉期間，國健署提醒民眾保持適當的防疫距離外，也要避免飲酒勸酒，尊重親友的健康自主權，盡可能以茶代酒，如非喝不可應盡量減少飲酒量來降低風險，建議男性每日喝酒不超過2罐啤酒（約20g純酒精）、女性則不超過1罐啤酒（約10g純酒精），如果是準備懷孕、懷孕期間或正在哺乳的女性，為了新生兒的健康切勿喝酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國健署 酒精 新冠肺炎

延伸閱讀

馬祖送酒精給桃園 鄭文燦：桃園馬祖是最好的朋友

部桃醫感染再掀口罩購買潮？ 北市藥局：這個賣到缺貨

國健署署長王英偉明起卸任 將任職花蓮慈濟醫院

國健署：圍爐食當令 吃在地環保又美味

相關新聞

超幸運！在花蓮加油只花78元 中千萬元發票大獎

109年11-12月統一發票開獎，其中一張1千萬元特別獎，是在花蓮市開出，這名幸運兒到花蓮市和平路的全國加油站，只花78...

境外空汙多嚴重？鄭明典一張圖 看台灣海峽楚河漢界

「楚河漢界又出現了」，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，衛星雲圖可見「楚河漢界」，這是東風和東北風的交會界面，東風顯然是比較...

創傷、迷路、高山症、墜谷 國家公園意外去年暴增6成

近年來國內登山活動日趨普及，根據內政部統計，去年國家公園共發生186件山域意外事故，較前1年增加61.74%，增加主因為...

台中抽查年節食品 竹笙、巴西蘑菇「鎘」超標 立即下架

年節將至，台中市食品藥物安全處今天公布，加強稽查43家網購食品製造業、年貨大街、賣場及年菜餐廳等業者、春節應景食材、食品...

小年夜變天！ 吳德榮：除夕中南部好轉 北部東部短暫雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周日各地晴朗穩定、氣溫升；白天皆有和煦冬陽...

小番茄要怎麼挑 底部要尖還圓、選軟的還硬？ 4大技巧告訴你

「番茄紅了，醫生的臉就綠了！」有句俗語這樣說，意思指番茄的營養價值高，常常食用有助於身體保健。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。