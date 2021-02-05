最不受歡迎10大勸酒行為 逼玩遊戲划酒拳居冠

春節將近，聚餐的勸酒文化常讓人感到頭痛。國健署今天公布網路大數據分析指出，最不受歡迎的勸酒行為前3名為逼玩遊戲划酒拳、誓言不醉不歸、只要喝一口就好。

衛生福利部國民健康署今天上午召開記者會，盼民眾一起改變勸酒文化，並透過網路大數據盤點最不受歡迎的勸酒行為。

國健署指出，最不受歡迎的勸酒行為前3名分別為逼玩遊戲划酒拳、誓言不醉不歸、只要喝一口就好，其他依序為要你陪喝才簽約、趁你不注意偷加酒、對方瘋狂敬酒喝不完、直接幫你叫車找代駕、一定要你乾杯喝光光、酒倒超滿表面張力、嗆你不喝就是看不起他。

國健署菸害防制組簡任技正呂孟穎表示，多數人不管是顧及對方面子不敢拒絕，或是因想談成合作勉強配合，每個人或多或少都有類似的經驗，成了無法擺脫的情緒勒索。

呂孟穎指出，根據世界衛生組織（WHO）說法，飲酒沒有安全量，即使少量也會有致癌風險，且台灣有近半數人口缺乏酒精代謝酵素「乙醛去氫酶」（ALDH2），喝酒容易臉紅，還會提高罹癌及失智的風險，更不適合喝酒。

呂孟穎說，世衛歐洲辦公室「飲酒與新冠肺炎」指引也提出，喝酒會破壞身體的免疫系統，增加罹患武漢肺炎及發展為急性呼吸窘迫症候群（ARDS）等嚴重併發症的風險，在防疫期間更應避免喝酒，以維持良好的抵抗力。

適逢春節返鄉期間，國健署提醒民眾保持適當的防疫距離外，也要避免飲酒勸酒，尊重親友的健康自主權，盡可能以茶代酒，如非喝不可應盡量減少飲酒量來降低風險，建議男性每日喝酒不超過2罐啤酒（約20g純酒精）、女性則不超過1罐啤酒（約10g純酒精），如果是準備懷孕、懷孕期間或正在哺乳的女性，為了新生兒的健康切勿喝酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康