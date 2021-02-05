快訊

終結葉門內戰？拜登下令美軍斷援「沙烏地攻擊軍」

富王鴨肉店委由律師聲明：農曆年後將重開 用同招牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寒冷天跑步後足底爆痛 原來是罹患足底筋膜炎

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
晚間睡眠時穿戴固定夾板，讓筋膜維持較長距離下修補。圖／台中慈濟醫院提供
晚間睡眠時穿戴固定夾板，讓筋膜維持較長距離下修補。圖／台中慈濟醫院提供

54歲熱愛運動的王姓男子，一次寒冷天跑步後，雙側足底開始疼痛，吃止痛藥後仍疼痛而就醫。台中慈濟醫院復健科醫師李信賢診斷發現，病人雙腳後足跟有壓痛點，經超音波檢查，確認罹患足底筋膜炎，呼籲天冷運動要注意足部暖身運動。

李信賢從王男主述症狀發現，在寒冷天氣跑步，暖身不夠加上長時間跑步，導致足底筋膜炎爆發。李信賢說，通常走路、跑步或長時間站立，足底受到過大或過久張力，會導致足底筋膜拉傷而發炎；而體重增加、扁平足、高足弓、久站、久坐不動、暖身不夠而長時間跑步，都會增加罹患足底筋膜炎的風險。通常足底筋膜與阿基里斯腱的彈性如果變差，也容易發生足底筋膜炎。

李信賢強調，足底筋膜是活的，原則上每次受傷，足底筋膜都會自行修復，但反覆受傷次數超出足底筋膜修復速度時，足底筋膜就會長期發炎，甚至造成退化與纖維化。常見情況是夜間睡眠雙足放鬆自然下垂，足底筋膜處於比較短的距離修補，下床後第一步，筋膜被拉開引起劇烈疼痛。

李信賢建議多管齊下治療足底筋膜炎才會見效，包括穿戴夜間夾板，固定足踝成90度讓筋膜維持在較長的距離下修補，早上起床足底筋膜走路伸展時，才不會破壞昨晚修補成果，日復一日修補才有機會讓足底筋膜自行修復完全。但可能影響睡眠品質，有的病人甚至會因此失眠。

李信賢也建議，可以練習足底筋膜與阿基里斯腱伸展運動，利用腳底滾球或滾寶特瓶；腳抓毛巾，訓練足底小肌肉；拉筋板伸展足底筋膜、小腿肌肉及阿基里斯腱的方式保健，或搭配超音波、雷射等治療儀器。

另外，也可肌肉骨骼體外震波，利用高能量聲波刺激足底筋膜，可以促進微血管增生，增進修補。醫療上也可局部注射富含血小板的血漿、葡萄糖水或類固醇等藥劑，如富含血小板的血漿或葡萄糖水，可刺激筋膜增生。類固醇可短期止痛，但是注射類固醇會增加足底脂肪墊萎縮與足底筋膜斷裂風險，須由醫師診斷使用。

台中慈濟醫院復健科醫師李信賢為病人作體外震波治療。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院復健科醫師李信賢為病人作體外震波治療。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院復健科醫師李信賢表示，寒冷運動前要足夠拉筋伸展。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院復健科醫師李信賢表示，寒冷運動前要足夠拉筋伸展。圖／台中慈濟醫院提供
腳底滾球按摩，放鬆足底筋膜。圖／台中慈濟醫院提供
腳底滾球按摩，放鬆足底筋膜。圖／台中慈濟醫院提供

筋膜炎 修復 類固醇

延伸閱讀

要防肌少症，只吃蛋白質根本沒效！日研究證實：加上這3種營養素才能長肌肉

白皙正妹爆瘦掉髮「紅疹爬滿身」 都是類固醇惹的禍？

2歲童吃葡萄噎到 急救沒救回

男童吃葡萄噎死意外 醫師：切小片避免憾事

相關新聞

超幸運！在花蓮加油只花78元 中千萬元發票大獎

109年11-12月統一發票開獎，其中一張1千萬元特別獎，是在花蓮市開出，這名幸運兒到花蓮市和平路的全國加油站，只花78...

境外空汙多嚴重？鄭明典一張圖 看台灣海峽楚河漢界

「楚河漢界又出現了」，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，衛星雲圖可見「楚河漢界」，這是東風和東北風的交會界面，東風顯然是比較...

創傷、迷路、高山症、墜谷 國家公園意外去年暴增6成

近年來國內登山活動日趨普及，根據內政部統計，去年國家公園共發生186件山域意外事故，較前1年增加61.74%，增加主因為...

台中抽查年節食品 竹笙、巴西蘑菇「鎘」超標 立即下架

年節將至，台中市食品藥物安全處今天公布，加強稽查43家網購食品製造業、年貨大街、賣場及年菜餐廳等業者、春節應景食材、食品...

小年夜變天！ 吳德榮：除夕中南部好轉 北部東部短暫雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周日各地晴朗穩定、氣溫升；白天皆有和煦冬陽...

小番茄要怎麼挑 底部要尖還圓、選軟的還硬？ 4大技巧告訴你

「番茄紅了，醫生的臉就綠了！」有句俗語這樣說，意思指番茄的營養價值高，常常食用有助於身體保健。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。