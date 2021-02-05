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超幸運！在花蓮加油只花78元 中千萬元發票大獎

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市和平路全國加油站開出統一發票千萬元特別獎，國稅局花蓮分局致賀。圖／國稅局花蓮分局提供
花蓮市和平路全國加油站開出統一發票千萬元特別獎，國稅局花蓮分局致賀。圖／國稅局花蓮分局提供

109年11-12月統一發票開獎，其中一張1千萬元特別獎，是在花蓮市開出，這名幸運兒到花蓮市和平路的全國加油站，只花78元加油就被中大獎，國稅局花蓮分局長張雅瑾今天提醒中獎人要在領獎期限內兌領。

張雅瑾今天率分局人員前往祝賀店家開出大獎。她說，這張在花蓮開出的統一發票特別獎，中獎號碼為HD77815838。消費日期是去年11月25日，幸運得主只花了78元加95無鉛汽油就中獎。

國稅局花蓮分局表示，明天起到5月5日，可到第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社或連江縣農會信用部，兌領特別獎獎金，如果逾期未兌領就會喪失兌獎資格。

張雅瑾提醒，消費時可多多使用手機條碼或其他載具，例如悠遊卡、icash卡、會員卡、信用卡等索取雲端發票，雲端發票除一般獎項外，還有專屬獎的對獎資格，中獎機會更高。

國稅局花蓮分局長張雅瑾（右3）等人今天到開出千萬元特別獎的花蓮市和平路全國加油站，祝賀店家開出大獎。圖／國稅局花蓮分局提供
國稅局花蓮分局長張雅瑾（右3）等人今天到開出千萬元特別獎的花蓮市和平路全國加油站，祝賀店家開出大獎。圖／國稅局花蓮分局提供

統一發票 信用 加油站

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