影／兒童墜樓事故暴飆4倍 專家示範居家防護這樣做

靖娟基金會今天公布109年兒童事故傷害新聞統計，除了交通事故及照顧疏忽穩站造成兒童死傷的兩大主因，第三名則是建物／設施安全，案件數足足比前年多了近四倍。靖娟基金會執行長林月琴今天親自示範預防兒童墜樓措施，家長切記「防墜1不4要」的口訣，杜絕再有孩子墜樓傷亡的遺憾。

靖娟基金會針對去年兒童事故傷害新聞進行統計分析，279件兒童事故傷害新聞中，導致57死288傷（14歲以下兒童），共有345名兒童因事故而傷亡。以死傷原因來分析，一、二名分別為交通事故，共126人、照顧疏忽則共47人，建物／設施安全占了37件。其中，兒童在家中墜樓的案件數量相較108年明顯攀升近四倍，從四起來到15起，造成八死七傷。探究其死傷原因，皆因成人使兒童獨處所造成。兒童於獨處期間因找大人、玩耍而墜樓。

林月琴說，為提供家長做好預防兒童墜樓措施，除了提醒家長務必別讓孩子獨處，今天也介紹常見居家防墜設施。包含防護網（隱形鐵窗）及上窗戶定位鎖，並設定開口在6公分以內的寬度，讓孩子無法完全開啟窗戶。最後，建議家長切記「防墜1不4要」的口訣，仔細檢核居家環境，杜絕再有孩子墜樓傷亡的遺憾。

以下為「防墜1不4要」的口訣：

「1不」：兒童確實不獨處（不可離開視線）

「4要」：傢俱擺設要考量（窗邊避免擺設可以讓小朋友攀爬家具或物品）、窗戶開口要限制（窗戶小於6公分或45度）、陽台高度要確認（窗台不可低於120公分）、尖角地板要防護（家具地面不可過於尖銳或堅硬）