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109年孩童事故傷害新聞前3名 兒童墜樓事故暴增近4倍

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
靖娟基金會執行長林月琴說，去年兒童墜樓事故暴增近四倍，呼籲家長勿輕忽獨處風險，做好窗戶防護。同時也喊話內政部營建署，重視居家安全。記者曹悅華／攝影
靖娟基金會執行長林月琴說，去年兒童墜樓事故暴增近四倍，呼籲家長勿輕忽獨處風險，做好窗戶防護。同時也喊話內政部營建署，重視居家安全。記者曹悅華／攝影

在家務必做好窗戶防護。靖娟基金會今天公布109年兒童事故傷害新聞統計，除了交通事故及照顧疏忽穩站造成兒童死傷的兩大主因，第三名則是建物／設施安全。靖娟基金會執行長林月琴說，去年兒童墜樓事故暴增近四倍，呼籲家長勿輕忽獨處風險，做好窗戶防護。同時也喊話內政部營建署，重視居家安全。

靖娟基金會今上午舉辦「109年兒童事故傷害新聞統計分析記者會」，針對去年兒童事故傷害新聞進行統計分析，279件兒童事故傷害新聞中，導致57死288傷（14歲以下兒童），共有345名兒童因事故而傷亡。

以死傷原因來分析，一、二名分別為交通事故，共126人、照顧疏忽則共47人，但於案例數的分析發現，建物／設施安全分類的新聞件數僅次於交通事故及照顧疏忽，也占了37件。前述事故中有近六成為6歲（含）以下的幼童，該年齡層因發展尚待展開，且缺乏判斷危險能力，因此照顧責任八成需歸責於成人，照顧者相關知能有待提升，並應增加風險意識。

調查也顯示，在建物／設施安全分類中，兒童在家中墜樓的案件數量相較108年明顯攀升近四倍，從四起來到15起，造成八死七傷。探究其死傷原因，皆因成人使兒童獨處所造成。兒童於獨處期間因找大人、玩耍而墜樓。

林月琴說，基金會每年都會針對新聞報導事故傷害分析，這次特別提出第三名來講，最大問題是法規不完善。92年起，墜樓比例增高，96年營建署修法，儘管法義上表達清楚，但建築師設計房子對於法義理解欠缺，加上考量創意，傷亡並沒有下降。前年基金會提出更精準修法，未料去年墜樓案件仍比前年飆高四倍之多。呼籲墜樓比例增高情況下，營建署要加速修法，當環境防護做好，家長宣導交強，才能預防。

林月琴說，現行營建署件數技術規則規定不得設計水平橫條，避免孩子因踩踏、攀爬而墜樓。實務上有許多牆面設計為突出物、孔洞、鏤空雕花，導致兒童還有攀爬的疑慮。且截至目前，營建署也只跟基金會做過兩次討論，希望可以多做溝通。家長宜在陽台裝設防護網（隱形鐵窗），且縫要小於6公分，或是在窗戶裝上定位鎖，預防意外發生。

身為三寶媽的Nancy說，自己是全職媽媽照顧上有很大壓力，眼睛時時刻刻盯著小孩，連小孩睡著都不敢去垃圾，不是時間長短問題，而是意外突然會發生。她說，因為住在九樓，不容任何意外，氣密窗旁邊不會有任何可以攀爬東西，也提醒丈夫不要放廚具組，容易造成危險。對小孩教育也很重要，要一直教育什麼是危險的，藉由實際觸摸等，提高孩童自身警覺心，以預防孩童墜樓。

三寶媽Nancy分享照顧孩童經驗。記者曹悅華／攝影
三寶媽Nancy分享照顧孩童經驗。記者曹悅華／攝影
去年兒童墜樓事故暴增近四倍。記者曹悅華／攝影
去年兒童墜樓事故暴增近四倍。記者曹悅華／攝影
靖娟基金會執行長林月琴示範窗戶防護。記者曹悅華／攝影
靖娟基金會執行長林月琴示範窗戶防護。記者曹悅華／攝影

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