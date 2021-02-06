比超商、全聯更厲害！直擊人心十大下載理由 全台優惠最多的美食App

「沒錢」消費正當道！

以前一卡在手希望無窮，但隨著科技的進化，如今人人喊的卻是「一機在手消費我有」！每次出門都要仔細檢查的「錢包、手機、鑰匙」三大必備品，現在只要帶好手機就能出發，現金、信用卡支付已被電子錢包、行動支付取代，管你是要搭車嗶悠遊卡、和朋友聚餐結帳、買禮物消費～通通你想得到的，你的手機都能幫你辦到！

除了消費者結帳方式改變，花樣越來越多的App更是讓人下載不完，許多店家提供線上訂位、App專屬優惠、App儲值結帳等模式，你知道哪一種功能最打中消費者的心嗎？今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查消費者願意下載店家App的10個理由，第一名果然不負眾望！

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「一機在手，消費我有」 現代人結帳不靠現金靠手機

你都怎麼結帳？

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查現代人消費結帳方式，行動支付、電子錢包的討論度遠超過現金、信用卡2倍之多，小至超商、手搖飲店大至百貨公司、出遊訂行程，全都可以不需現金、信用卡就辦到好，消費早在無形之中把你改變而你卻不知道，現金和信用卡也悄悄地被「行動支付」取代了。

此外，就連先前使用通路很廣的悠遊卡、一卡通，比起身上帶卡片，現代人更多是選擇存進手機裡，搭捷運、公車靠手機「嗶」一聲就能搭車，買東西看要選悠遊卡、信用卡，哪個優惠多就刷哪個，還不買爆！

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電子錢包、專屬回饋超吸引人 下載App不手軟

便利生活中除了消費者結帳方式改變，花樣越來越多的App更是讓人下載不完，許多店家為了吸引消費者眼球，提供線上訂位、App專屬優惠、限定回饋、App儲值結帳等模式，但你知道哪一種功能最打中消費者的心嗎？

《KEYPO大數據關鍵引擎》再次出動調查，現代人願意擠出一點手機容量下載店家App的原因，第一名就是因為可以不用帶錢包、整天無現金消費，只要手機拿出來嗶一聲，店家就能喊「下面一位」，省去翻找皮夾、算零錢、收發票等一堆單據亂放亂塞的問題，快速、便利更是現代人追求的潮生活～

緊追在後的第二、三名就是App專屬優惠和消費回饋，面對競爭越來越多，店家在自己的App上獨厚消費者，下載現折100元、存1000元回饋100點等，提升消費者滿意度，更願意下載來用。

此外，像是第四名的累積點數、第六名的綁定信用卡付款、第八名的提供線上訂位等，不用收集一堆集點卡片，還怕忘記帶用不到優惠，「All in App」讓消費者輕鬆出門、便利生活，難怪是現在的流行大勢！

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回饋優惠拿不完 爽用「神級App」通通all in one

一App在手，吃飯我有

店家APP百百種，要說最直擊消費者內心就不得不提最夯的「神級App」王品瘋美食，目前旗下擁有21個餐廳品牌和1家電商品牌，想吃鍋有石二鍋、聚；要牛排有西堤、王品，甚至是鐵板燒、烤鴨、越式料理、日式料理通通有，朋友聚餐、家庭聚會絕對少不了它。

旗下品牌All in one，王品開發王品瘋美食App，結合網友討論下載App的理由，變成了「一App在手、吃遍王品超好用」，下載後可以先綁定信用卡，下次吃飯付款超方便，別忘記領取人人都有的入會好禮、壽星獨享的生日禮以及消費即有的瘋點數回饋，另外結帳時若使用電子錢包瘋Pay支付，綁定指定銀行信用卡還有加碼的點數回饋，來王品吃得開心、App讓你用得順心。

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入會好禮高、優惠多 王品瘋美食讓你划算到不行

「甲奔」全靠它

民以食為天，吃大餐可絕對不能忘了王品啊！下載王品瘋美食App，找美食+訂位+瘋Pay+點數四大滿足一把抓，好處多更多！信用卡合作銀行高達9家，與全聯9家並駕齊驅，勝過全家7間、7-11的6間銀行，摩斯更是只限定台新銀行。

不僅如此，王品集團提供每筆消費3%回饋，回饋金額無上限，與信用卡加碼回饋總和起來，最高可享8%瘋點數回饋，一點等於1元，我還不趕快揪樓上樓下、阿公阿嬤、爸爸媽媽、親戚朋友一起「集爆」！

其他優惠部分也相當大方，會員入會好康禮享吃飯金88元，吃一餐馬上抵，還有壽星生日優惠、不定期折扣等眾多活動，是一款合作銀行最多、優惠最多、回饋最高、兌點簡單、限制最少的美食App～難怪成為「餐飲美食類」的下載冠軍，最快累積到百萬會員，你還不趕快手刀跟上這波潮流嗎？

image source:FB/王品瘋美食

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月16日至2021年01月14日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『現代最夯的結帳方式、消費者下載店家APP的理由』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



