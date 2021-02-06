民眾熱議3大補助！2021電動機車補助回歸 北市搶先公布汰購1萬9千元大紅包

文／張士哲

揮別2020，迎來全新的2021，民眾對於新年度的補助都相當期待與關心，我們透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來回顧過去一年至今討論聲量較高的政府補助，選出了三項民眾期待的補助，其中包含了討論最高且話題不斷的電動機車補助，另外還有租屋補助及育兒津貼補助，不少縣市首長也在這段期間悄悄透露了一些正在研擬或者是草案階段的補助方案，究竟有哪些內容呢？和我們一起看看吧！

▲ 根據《KEYPO大數據引擎》調查結果，整年度話題熱度不斷且討論度最高的補助為電動機車補助。

Image Source：《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢（分析區間：2020/01/29～2021/01/27）

◆ 電動機車補助（聲量：24,610筆）

2020各縣市對於新購電動機車的補助微幅縮水，日前經濟部工業局已經宣佈2021將維持對電動機車的補助金額，桃園市環保局1月22日吹響電動機車補助號角，研擬2021將要繼續補助新購電動機車可達1萬1千元，汰購電動機車的最高補助更上看1萬9千元。

Image Source：Facebook／Gogoro Taiwan

台北市政府不甘示弱，今（4日）天正式宣佈，電動機車補助方案強勢回歸，汰購和新購的補助金額直接與桃園市並駕其驅，分別是1萬9千元和1萬1千元，一掃先前網友對台北市新購電動機車沒有補助感到詫異的評論。高雄市也在去年底時宣布2021將重新啟動新購電動機車補助，因此也讓不少網友直喊期待：「真的等好久」、「電動車補助真的很香」，還有網友指出，縣市再加碼補助真的很不錯，認為「地方願意給補助鼓勵大家更走向環保趨勢」。

▲ 不少網友對電動車補助頗為期待。

Image Source：翻攝自 PTT／HatePolitics

過去一年關於電動機車補助的討論，透過熱門關鍵字的觀察可以發現，民眾也多聚焦在政府的價格補助能夠帶來多少優惠，同時在乎各縣市之間購車的各種方案，就是要比較到底哪個縣市才是最划算的，或者哪個縣市能給的補助更大方，縣市政府頗有環保領頭羊之感，帶領民眾對空氣、環境有貢獻之力。

▲ 《KEYPO大數據引擎》顯示電動機車補助熱門關鍵字為「政府」、「加碼」、「優惠」等。

Image Source：《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字（分析區間：2020/01/29～2021/01/27）

由於民眾對於縣市間的「電動機車補助戰火」格外關注，特別是在六都上，我們也比較了從2019、2020一直到2021的六都新購重型電動機車補助的比較表，詳情可見下表：

Image Source：《DailyView網路溫度計》製表

過去六都中桃園市的電動機車補助是最受到關注的，曾被譽為「對電動機車最友善城市」，但今年「天龍國」台北市反倒以不能輸的氣場，搶先端出新購電動機車補助4千元，成為最先確定2021電動機車補助的縣市，台南市會不會維持去年6千元的水準，超車成為全台之冠？其他城市對這場電動機車補助戰如何跟進甚至加碼，都讓想跟上電動機車趨勢的網友們十分期盼。

◆ 租屋補助（聲量：9,691筆）

過去一年還有一大話題是租屋補助，今年的租屋補助其實是延續了2020的制度，不過把所得標準、戶籍地限制都放寬，現行的申請資格為「每人每月平均所得」需低於「最低生活費」的2.5倍，因此有更多家庭都將符合資格。符合資格的在外租屋者可以每月最高領到5千元的租屋補助額度。今年的租屋補助已於今年的1月18日就開放申請，最晚2月5日就會截止受理。

Image Source：Unsplash（示意圖）

租金補貼同時會根據各縣市的薪資行情與消費水平的不同，給予不同的津貼額度，以台北市來說單身且未滿40歲的資格符合者，會有每月4千元的補助，非單身或是40歲以上單身者，每個月則是5千元補助，各縣市級距不同，新北、桃園、台中新竹縣市分別為3千2百元與4千元，台南、高雄為2千6百元與3千2百元，其他縣市則是2千6百元與3千元。不過這項補助，關鍵仍然在於「房東」，由於房東需要將租金納為繳稅範圍，因此會有房東拒絕該補助的申請，讓網友大喊「看得到吃不到」。

◆ 育兒津貼補助（聲量：12,674筆）

育兒津貼從0～2歲擴大到4歲，育嬰假結束後的家長，在小朋友2～4歲時仍然可以繼續請領2千5百元的育兒津貼，並在2021年1月開始增加線上申辦的功能。此外，0～2歲幼兒就讀公托或公共托育家園，每個月可以領托育補助3千元；若就讀與政府簽約的準公共化保母或準公托，每月就可以領6千元。

Image Source：Pakutaso（示意圖）

不過關於育兒津貼的討論中，蔡英文總統「0到6歲國家跟你一起養」政見引起特別多討論，教育部也在今日拍板，今年（2021年）8月開始育兒津貼將調整到3千5百元，明年（2022年）8月調整到5千元，且2胎、3胎還會再加發。

此外，發放對象也擴大，2021年8月開始，若是正在領育嬰留停津貼或其他弱勢補助的家庭，也可以請領津貼；在一般私立幼兒園讀書的5至6（未滿）歲小朋友，就學補助也可比照津貼額度。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年01月29日至2021年01月27日。