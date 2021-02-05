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境外空汙多嚴重？鄭明典一張圖 看台灣海峽楚河漢界
「楚河漢界又出現了」，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，衛星雲圖可見「楚河漢界」，這是東風和東北風的交會界面，東風顯然是比較乾淨，東北風有點霧霧的，馬祖在東北風範圍裡，空氣品質有點問題。不過，台灣本島，目前應該還是自產的影響比較明顯一些。
環保署提醒高屏地區、斗六地區、馬祖地區 所有族群應減少在戶外活動「紅色警示」，中部、雲嘉南地區 敏感族群應減少在戶外劇烈活動「橘色提醒」。
根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，且風速弱，擴散條件較差，汙染物易累積；清晨至上午竹苗沿海地區受背風渦流影響，汙染物濃度較高；中南部地區需留意午後光化作用致臭氧濃度上升，夜間至清晨易有局部霧或低雲影響能見度； 宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；北部、中部空品區為「橘色提醒」等級，局部地區短時間可能達紅色警示等級；雲嘉南及高屏空品區為「紅色警示」等級。
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