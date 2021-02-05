台中抽查年節食品 竹笙、巴西蘑菇「鎘」超標 立即下架

年節將至，台中市食品藥物安全處今天公布，加強稽查43家網購食品製造業、年貨大街、賣場及年菜餐廳等業者、春節應景食材、食品共224件，結果出爐，共3件不合格，包括1件竹笙產品、1件巴西蘑菇產品重金屬鎘超標；另有1件藜麥毛豆產品檢出大腸桿菌群超標，已要求業者立即下架，並將業者納入加強查核對象，為民眾食安把關。

食安處說，此次年節專案針對各類年節網購食品製造業者共計12家、年貨大街及應景食品販售業者計21家、及年菜餐廳業者10家，稽查設備與人員衛生、食材標示、食品業者登錄、定型化契約等項目，全數符合規定；另抽驗蔬果類產品、蜜餞食品、生鮮禽畜肉及其加工品、水產及其加工品、米麵乾濕製品、冷凍調理食品、糖果飲料類產品及複合式餐食等食品共224件。

食安處表示，檢驗結果3件不合格，其中竹笙檢出鎘5mg/kg超標（標準為2mg/kg） ，已移請台北市政府衛生局查辦，巴西蘑菇也檢出鎘10mg/kg超標，由於該販售業者無法提具產品來源者，已依食安法裁罰業者3萬元。

另外，藜麥毛豆檢出大腸桿菌群43MPN/g超標（標準:10MPN/g），目前複驗中，若複驗不合格，將依違反食安法處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

食安處說，鎘為重金屬，長期累積可能對人體腎臟、骨骼等造成影響；另大腸桿菌群等衛生指標菌若超標，代表製作過程環境及人員衛生狀況不佳，或食品容器具等工具可能遭受汙染，呼籲民眾選購年節食品時多看、多比較，選擇信譽良好商家，或選購包裝完整並具有清楚標示的產品。