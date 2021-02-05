小年夜全台顯著降雨甚至打雷閃電 除夕北部東部仍有雨

今天天氣持續穩定，各地都可以見到陽光，天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，不過仍然要留意日夜溫差和空氣品質。白天雲量少天氣晴朗，各地增溫的速度也快，普遍可達24到27度，然而天晴也使得夜晚輻射冷卻明顯、降溫速度快，其中以中部溫差最大、夜晚到明天清晨也最冷，預計低溫仍會降到12到14度，北部、東北部和東部則大約在16到17度，南部約17到18度。

在空氣品質方面，位於背風側的西半部擴散條件不佳，整個西半部幾乎都可達對敏感族群不健康的橘色提醒等級，雲嘉南可達對所有族群不健康的紅色警示等級，建議減少在戶外從事劇烈運動的時間。

他說，今天穩定的天氣主要是因為北方的冷高壓東移出海，且位置偏遠，台灣附近受其帶來的東風影響，加上水氣本來就少，因此天氣相當晴朗穩定，預計穩定的天氣可以持續到周日。下周一到周二會有一些水氣自巴士海峽北上，台灣附近東風增強，恆春半島、東北部及東部漸轉有雨，西半部持續相對晴朗穩定。

下周三，也是就小年夜和連續假期的第一天，賴忠瑋說，會有一波水氣較多的低壓從中國南方移到台灣，相較於冬季常見的冷鋒，這波低氣壓的屬性相對較潮濕溫暖，預計全台灣有顯著降雨，也有機會出現打雷閃電。另外也要留意因為雲量變多、降雨和風速增強的影響，會有些微溫差和轉涼。而下周三又是連假的第一天，返鄉要留意交通負載也會受到天氣的影響。

賴忠瑋說，下周四除夕當天，低壓和水氣逐漸離開台灣，除了北部、東北部和東部等迎風面，雲量仍然偏多有短暫陣雨之外，西半部已經轉為較穩定的天氣，下周五大年初一也是類似的天氣，下周六年初二的天氣則會再更好轉，持續到年初三。至於初四和初五，目前看起來是有冷空氣南下的可能性，但是因為時間還太久，變動度太大，只能持續關注。