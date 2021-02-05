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小年夜變天！ 吳德榮：除夕中南部好轉 北部東部短暫雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天起至小年夜天氣概況。圖／氣象局提供
今天起至小年夜天氣概況。圖／氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周日各地晴朗穩定、氣溫升；白天皆有和煦冬陽，夜間輻射冷卻強，日夜日溫差近15度，年長者及心血管疾病患者，得特別注意氣溫變化。今天北部14至27度，中部11至28度，南部11至29度，東部13至27度。

下周一西半部晴時多雲、日夜溫差大，北海岸、東半部偶有局部短暫雨。下周二鋒面前的中高雲逐漸移入，各地區雲量漸增，東半部有局部短暫雨。

他說，10日小年夜對流性較強的鋒面快速通過，大氣很不穩定，為各地帶來明顯降雨，影響時間約持續一整天。11日除夕白天起降雨漸緩，中南部先好轉，北部、東半部仍有局部短暫雨；各地氣溫下降、北台灣濕涼。

12日年初一鋒面遠離，北部及東半部仍有局部短暫的機率，新竹以南則是晴朗穩定的天氣；北偏涼、中南部舒適。

13日年初二、14日初三大台北轉多雲時晴，桃園以南晴朗穩定；東半部偶有局部短暫的機率；氣溫稍降，北台灣偏涼、中南部舒適，各地早晚微冷。

今天各地晴朗穩定、氣溫升，白天有和煦冬陽。圖／取自氣象局網站
今天各地晴朗穩定、氣溫升，白天有和煦冬陽。圖／取自氣象局網站

患者 吳德榮 新竹

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