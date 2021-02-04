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交通噪音毀動物食慾 鳥覓食次數減半

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
美國研究指出，人類交通工具產生的噪音，對環境生物的影響恐比我們想像的還要大。（Photo by see source on Wikimedia under CC 2.5）
美國研究指出，人類交通工具產生的噪音，對環境生物的影響恐比我們想像的還要大。（Photo by see source on Wikimedia under CC 2.5）

汽車行駛的噪音恐讓鳥類食慾不振？美國近日有研究指出，汽車行駛時產生的聲音，嚴重干擾斑胸草雀的覓食，對比沒有汽車噪音干擾的環境，草雀的覓食次數減少一半。研究團隊指出，其他物種也可能會受到人類噪音影響行為，許多物種在疫情時的表現與過去非常不同，值得省思。

生物行為受噪音干擾

根據《英國廣播公司》報導，位於奧勒岡州太平洋大學、主導此研究的譚普頓教授表示，他們的實驗將草雀分成2組，1組完全安靜的環境，對照組則是充滿汽車噪音的地方，結果發現同樣時間內，在充滿噪音的地方，草雀的覓食次數比起安靜時減少1半。

譚普頓認為，這個研究結果對於其他物種也具有參考價值。近日也有田納西大學的研究指出，白冠帶鵐在人類因疫情封城時的鳴唱行為，與過去人類活動較頻繁的狀況較不同，平均聲量比較強，噪音的干擾下降，也讓雄鳥的聲音「更加性感、具吸引力」。

如何降噪成挑戰

另外，也有研究指出，交通工具的噪音也會干擾蟋蟀利用鳴叫聲尋找伴侶的能力，劍橋大學動物學家班特受訪時表示，人類無形間產生的高分貝噪音，對於生物的演化與發展恐會有重大的影響。英國安格里亞魯斯金大學教授摩里斯也指出，如何降低噪音對生物的影響，

將會是未來科學界嚴峻的挑戰。

外媒提到，譚普頓教授感嘆，現在已經很難找到完全沒有人類噪音的地方，連深海都會有潛水器的聲納干擾，人工製造的高強度聲音無所不在。

不過他認為，已可透過改變路面鋪設材質，重新設計汽車輪胎等方式，降低交通工具的噪音汙染，「希望在這方面能有更多工程的投入。」

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噪音

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