願景／龍應台基金會春季沙龍談國際事 為台灣未雨綢繆

美國智庫「外交關係協會」（CFR）今年最新報告，將台海列為「全球潛在衝突」最高風險區域之一，僅低於北韓、阿富汗等地。中亞兩國也在去年底爆發戰爭，幕後藏著俄羅斯及土耳其激烈角力，顯示國際平衡正面臨嚴重挑戰。龍應台基金會以此為主題，將於3月7日起舉辦四場「春季思沙龍」，探討新時代戰爭形式及威脅。

龍應台基金會表示，台灣長期面臨軍事威脅，可是人們究竟對「威脅」認識多少？以亞美尼亞、亞塞拜然兩國的中亞戰爭為例，無人機、人工智慧已大舉運用在戰場上，2021年恐是高科技軍備競賽的起點，身處危險帶的台灣應深入認識國際情勢。

系列講座第一場「你沒見過的戰爭：沒有邊界、規則、倫理的殲滅戰」，由《軍情與航空網站》主編施孝瑋主講，分析人工智慧對傳統戰爭的影響，再加上國際限武協定紛紛到期，預期軍武科技將開始突飛猛進，台灣能從各場亂局中學到什麼經驗？

4月10日登場的第二場講座，基金會邀請在中國採訪超過20年的資深媒體人亓樂義主講「重新認識解放軍」，並和淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正對談，深度探討解放軍進入21世紀後的發展與現況。

第三場講座預計在5月8日舉行，由國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲主講，他將以軍事專業角度「剖析台海衝突」，尤其是美中俄等大國展開軍備競賽後，身處前線的小國該如何自保？本場由國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲主持。

春季思沙龍最後一場，則會回顧「普丁的強國夢」。2019年俄羅斯宣布「超音速導彈」成功試射，攪動東歐、東北亞兩地局勢，也象徵俄國強人總統普丁的俄式民主、俄式繁榮，成功使俄羅斯重返強國行列。中央研究院院士吳玉山、Matters平台創辦人張潔平將帶領眾人一探這場「強國夢」的幕後秘辛，講座於6月19日舉行。