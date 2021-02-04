百億養豬基金核定 農委會最快年後提豬舍升級補助辦法

行政院長蘇貞昌今天宣布已核定130億元養豬基金，農委會表示，養豬基金八大項目最重要項目之一是輔導養豬場現代化轉型升級，預計最快年後就會提出申請辦法，並找相關產業團體討論，未來豬舍若需要改建或升級將可申請補助，補助金額也會根據養豬場規模大小做分級。

因應萊克多巴胺豬肉開放進口，農委會提出為期四年的「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫」，總經費130億元，八大重點工作包括保障豬農收益穩定產銷、豬隻死亡強制納保增加保費補助、策略性擴大出口拓銷台灣豬、推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級、輔導養豬場現代化轉型升級、提升進口肉品萊劑查檢量能與產地標示查核、鼓勵業者標示並使用國產畜產品、多元整合行銷養豬產業。

農委會副主委黃金城表示，八大項目最重要之一是輔導養豬場現代化轉型升級，讓養豬產業結構整體往上提升，因為台灣土地小，未來環境非常重要，不能再繼續使用傳統式的養豬型態，希望透過先進方法改進豬舍，例如較為密閉式的飼養方法，讓豬隻的糞便跟汙水不會影響環境。

黃金城說，行政院核定經費後，農委會將每年編列預算，針對養豬產轉型升級的部分，最快過完年就會整理出申請辦法，再找產業團體討論細節，未來如果有豬農的豬舍需要改建或升級，就可以申請補助，經由農委會評估後決定是否核發補助。

黃金城說，補助會根據養豬場的規模大小做分級，小型、中型、大型養豬場可以補助的金額會有上限，但如果大型養豬場的業者經濟能力原本就比較好，也會設定適當的補助比例。