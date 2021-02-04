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屈臣氏「閃電送」服務正式上線！全台12大都會區最快3小時到貨

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
屈臣氏「閃電送」服務正式上線，全台12大都會區最快3小時到貨。圖／屈臣氏提供
屈臣氏「閃電送」服務正式上線，全台12大都會區最快3小時到貨。圖／屈臣氏提供

防疫期間外送需求大幅增加，屈臣氏除了去年7月與UberEats攜手推出外送服務，近期更以「O+O超級全零售」策略中「店倉合一」概念再推出最快3小時就能到貨的「閃電送」服務，消費者於屈臣氏官網、App下單即可透過門市快速出貨，配送範圍涵蓋台北、新北、基隆、桃園、新竹市、台中、苗栗市、雲林、彰化、嘉義、台南、高雄等全台12大都會區。

屈臣氏表示，自去年12月「閃電送」服務測試營運以來，以雙北市及桃園配送比例最高，占全台訂單的60%；最熱門的品項以特殊印花的醫療口罩位居第一，其次為痘痘貼、養氣人蔘、衛生棉及柔濕巾等商品；熱門配送時間則是上午11點接近中午時段最高，消費者普遍期望中午吃飯前下訂，下午即可收貨，其次則是傾向晚上10點左右預訂商品，並於隔天中午前取貨。

目前全台灣屈臣氏「閃電送」配送服務的訂單覆蓋率已達到將近60%，預計今年4月前可望提升速度達到1小時內到貨，台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等6大都會區服務的訂單覆蓋率更將提升達90%以上。

農曆年前是大眾最為忙碌的時期，屈臣氏「閃電送」服務當天上午10點30分至下午5點30分於屈臣氏官網或App下單，並選擇「閃電送」服務，就可享有最快3小時宅配的急速配送服務，單筆訂單消費滿650元即可以運費10元享有快速外送服務。

屈臣氏「閃電送」服務可享最快3小時急速配送服務。圖／屈臣氏提供
屈臣氏「閃電送」服務可享最快3小時急速配送服務。圖／屈臣氏提供

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