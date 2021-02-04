快訊

首波AZ疫苗抵台時間曝光 莊人祥：到貨一周後開打

COVAX首波疫苗配送名單有台灣？指揮中心證實了

動物福利新趨勢！全球好市多將陸續全面供應非籠飼蛋

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
好市多今年起已開始引進全佑牧場非籠飼雞蛋。圖／摘自今購百科
好市多今年起已開始引進全佑牧場非籠飼雞蛋。圖／摘自今購百科

跟進國際重視經濟動物福利的趨勢，讓近年台灣的非籠養雞蛋生產已成為一種新趨勢。台灣動物社會研究會今天公布超市、量販店的「蛋雞動物福利調查評比」，公布6大通路評比結果。

針對評比結果，好市多表示，好市多販售石安牧場動福蛋已超過10年，是台灣最早符合歐盟動物福利籠養標準的動福蛋，近期更已開始引進全佑牧場非籠飼雞蛋，但因為產量供應問題，目前無法每家分店、每天都進貨。未來若有更多非籠飼蛋品牌能通過好市多的政策標準，且產量也能滿足需求，會持續引進提供會員更多的選擇。據國際動物保護非政府組織槓桿基金會（Lever Foundation）指出，全球好市多自2021年起落實新的動物福利政策，其中一項即是在全球雞蛋供應鏈全面販售非籠養雞蛋，台灣的14家分店也將配合此政策。

全聯則表示，全台超過千家門市目前已有販售人道友善標章認證雞蛋，後續將會再陸續引進更多品項。但考量蛋商產量難以供應全台門市販售，將會在部分門市採區域專區販售。

美廉社目前門市並未販售非籠飼蛋品，但有販售多款具產銷履歷、有機認證的蛋品。三商家購會站在消費者立場，觀察消費者需求於選品上嚴格把關，來自各界建議均會審慎評估。

而目前在全台門市都有設置「非籠飼動福雞蛋專區」的家樂福，則是自2018年即開始推動食物轉型計畫，除了於賣場設立專區，並於2019年底推出首款自有品牌非籠飼雞蛋，且持續增加非籠飼雞蛋的品項數，從2018年的3支非籠飼雞蛋到2020年底已經有24支商品，比例從4%提升到22%以上，目標2025年前達成解放格子籠蛋雞的目標。

家樂福目前於全台門市皆有設置「非籠飼動福雞蛋專區」。記者黃筱晴／攝影
家樂福目前於全台門市皆有設置「非籠飼動福雞蛋專區」。記者黃筱晴／攝影
家樂福目前於全台門市皆有設置「非籠飼動福雞蛋專區」。記者黃筱晴／攝影
家樂福目前於全台門市皆有設置「非籠飼動福雞蛋專區」。記者黃筱晴／攝影
好市多販售石安牧場動福蛋已超過10年，是台灣最早符合歐盟動物福利籠養標準的動福蛋品。圖／槓桿基金會提供
好市多販售石安牧場動福蛋已超過10年，是台灣最早符合歐盟動物福利籠養標準的動福蛋品。圖／槓桿基金會提供

雞蛋 好市多

延伸閱讀

超划算！好市多玩具「8車8偶」均價不到40元 大人小孩全瘋掉

相關新聞

小年夜全台濕涼 除夕東北季風接力北台灣降溫

氣象局表示，日夜溫差大的天氣持續到8日；小年夜起全台有雨，中部以北、宜蘭可能有較大雨勢，氣溫偏涼；除夕雨勢緩和但東北季風...

買25元飲料中千萬！統一發票11-12月完整中獎清冊出爐

財政部公布，去年11、12月期統一發票共開出13個特別獎，獎金千萬元，及15個獎金200萬元的特獎。消費最低的發票在台北...

好閃！情侶用「相識紀念日」買刮刮樂 爽中100萬大獎

春節連假還沒到，各地彩券行已開始「旺起來」，彩券行老闆透露，目前以2000元刮刮樂「2000萬超級紅包」最熱銷，幾乎進來...

走春搭貓纜賞櫻花 貓空杏花林、魯冰花現正綻放

春節假期即將到來，北市貓空地區「杏花林」每年約2月初至3月中盛開，樟樹步道的魯冰花海也正值綻放時節，台北捷運公司表示，民...

百億養豬基金核定 農委會最快年後提豬舍升級補助辦法

行政院長蘇貞昌今天宣布已核定130億元養豬基金，農委會表示，養豬基金八大項目最重要項目之一是輔導養豬場現代化轉型升級，預...

屈臣氏「閃電送」服務正式上線！全台12大都會區最快3小時到貨

防疫期間外送需求大幅增加，屈臣氏除了去年7月與UberEats攜手推出外送服務，近期更以「O+O超級全零售」策略中「店倉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。