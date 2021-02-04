動物福利新趨勢！全球好市多將陸續全面供應非籠飼蛋

跟進國際重視經濟動物福利的趨勢，讓近年台灣的非籠養雞蛋生產已成為一種新趨勢。台灣動物社會研究會今天公布超市、量販店的「蛋雞動物福利調查評比」，公布6大通路評比結果。

針對評比結果，好市多表示，好市多販售石安牧場動福蛋已超過10年，是台灣最早符合歐盟動物福利籠養標準的動福蛋，近期更已開始引進全佑牧場非籠飼雞蛋，但因為產量供應問題，目前無法每家分店、每天都進貨。未來若有更多非籠飼蛋品牌能通過好市多的政策標準，且產量也能滿足需求，會持續引進提供會員更多的選擇。據國際動物保護非政府組織槓桿基金會（Lever Foundation）指出，全球好市多自2021年起落實新的動物福利政策，其中一項即是在全球雞蛋供應鏈全面販售非籠養雞蛋，台灣的14家分店也將配合此政策。

全聯則表示，全台超過千家門市目前已有販售人道友善標章認證雞蛋，後續將會再陸續引進更多品項。但考量蛋商產量難以供應全台門市販售，將會在部分門市採區域專區販售。

美廉社目前門市並未販售非籠飼蛋品，但有販售多款具產銷履歷、有機認證的蛋品。三商家購會站在消費者立場，觀察消費者需求於選品上嚴格把關，來自各界建議均會審慎評估。