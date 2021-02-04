聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／超浪漫阿里山星空下婚禮 漫遊山城即日起開放報名
「阿里山神木下婚禮」今年邁入第15年，系列中最受歡迎的「星光下婚禮」，今年更以浪漫紫藤花為題，在梅山瑞里星光下見證愛情，訂於下月13、14日舉行，推出9999方案，新人只要準備婚戒，輕鬆完成終身大事，即日起開始報名。
交通部觀光局阿里山國家風景區管理處打造「浪漫阿里山」品牌形象，「神木下婚禮」今年邁入第15年，累計近280對海內外新人在阿里山見證愛情，其中最受歡迎的「星光下婚禮」今將邁入第3年。
今年開放15對海內外新人報名參加，主辦單位推出「9999方案」串連在地文化、手作DIY體驗、美食饗宴，在綠色隧道、紫藤花下互許終生，婚攝團隊規劃在太興岩步道、梨園寮車站等地，拍攝絕美地紗照，在繁花盛開的紫藤花下，一同綻放屬於彼此的愛情。
阿管處副處長陳榮欽表示，即日起開放線上報名，今年星空下婚禮邁入第三屆，紫藤花語有「醉心於愛情、永不棄離」之意，因此今年特別選在梅山瑞里紫藤花季盛開時，期許藉由動畫「鬼滅之認」風潮下，讓新人有場特別的婚禮。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言