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影／超浪漫阿里山星空下婚禮 漫遊山城即日起開放報名

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
阿里山風景管理處推出的星空下婚禮，近年廣受好評，新人在紫藤花見證下，浪漫完成終身大事。記者莊祖銘／攝影
阿里山風景管理處推出的星空下婚禮，近年廣受好評，新人在紫藤花見證下，浪漫完成終身大事。記者莊祖銘／攝影

阿里山神木下婚禮」今年邁入第15年，系列中最受歡迎的「星光下婚禮」，今年更以浪漫紫藤花為題，在梅山瑞里星光下見證愛情，訂於下月13、14日舉行，推出9999方案，新人只要準備婚戒，輕鬆完成終身大事，即日起開始報名。

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處打造「浪漫阿里山」品牌形象，「神木下婚禮」今年邁入第15年，累計近280對海內外新人在阿里山見證愛情，其中最受歡迎的「星光下婚禮」今將邁入第3年。

今年開放15對海內外新人報名參加，主辦單位推出「9999方案」串連在地文化、手作DIY體驗、美食饗宴，在綠色隧道、紫藤花下互許終生，婚攝團隊規劃在太興岩步道、梨園寮車站等地，拍攝絕美地紗照，在繁花盛開的紫藤花下，一同綻放屬於彼此的愛情。

阿管處副處長陳榮欽表示，即日起開放線上報名，今年星空下婚禮邁入第三屆，紫藤花語有「醉心於愛情、永不棄離」之意，因此今年特別選在梅山瑞里紫藤花季盛開時，期許藉由動畫「鬼滅之認」風潮下，讓新人有場特別的婚禮。

阿里山風景管理處推出的星空下婚禮，近年廣受好評，新人在紫藤花見證下，浪漫完成終身大事。記者莊祖銘／攝影
阿里山風景管理處推出的星空下婚禮，近年廣受好評，新人在紫藤花見證下，浪漫完成終身大事。記者莊祖銘／攝影
阿里山風景管理處結合在地業者，推出山城限定伴手禮。記者莊祖銘／攝影
阿里山風景管理處結合在地業者，推出山城限定伴手禮。記者莊祖銘／攝影

婚禮 阿里山

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