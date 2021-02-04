影／超浪漫阿里山星空下婚禮 漫遊山城即日起開放報名

「阿里山神木下婚禮」今年邁入第15年，系列中最受歡迎的「星光下婚禮」，今年更以浪漫紫藤花為題，在梅山瑞里星光下見證愛情，訂於下月13、14日舉行，推出9999方案，新人只要準備婚戒，輕鬆完成終身大事，即日起開始報名。

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處打造「浪漫阿里山」品牌形象，「神木下婚禮」今年邁入第15年，累計近280對海內外新人在阿里山見證愛情，其中最受歡迎的「星光下婚禮」今將邁入第3年。

今年開放15對海內外新人報名參加，主辦單位推出「9999方案」串連在地文化、手作DIY體驗、美食饗宴，在綠色隧道、紫藤花下互許終生，婚攝團隊規劃在太興岩步道、梨園寮車站等地，拍攝絕美地紗照，在繁花盛開的紫藤花下，一同綻放屬於彼此的愛情。