Apple 暢消果膠 輕鬆、順暢、纖盈

文 / 馬湛農場 提供

都會生活常因工作壓力、飲食不均、缺乏運動、缺少水份使蠕動不健康。馬湛農場出品的「Apple暢消果膠」獨創的暢消攻略，可促進腸道蠕動,輕輕鬆鬆使排便順暢，幫助維持消化道機能，達到纖盈。

「Apple暢消果膠」主成分為羊角豆萃取物、綜合蔬果草本發酵液、乳糖醇，20ml液態劑型飲品，蘋果水蜜桃風味可直接飲用，建議量為每日食用1包。

圖／馬湛農場 提供
圖／馬湛農場 提供

羊角豆萃取物是豆科決明屬，富含抗氧化成分例如：多酚、類黃酮及蒽醌，早至古埃及時期就被使用於可促進腸道蠕動之用途。

綜合蔬果發酵液精選多種蔬果植物，透過生物技術研製而成，富含蔬果植物之營養元素、微量元素及胺基酸，能徹底且深入體內，活化身體機能，維持健康。透過酵素的作用，幫助調整體質、幫助維持消化道機能。改變細菌叢生態。使排便順暢。調整體質。增強體力。精神旺盛。養顏美容。健康維持。青春美麗

乳糖醇由乳糖經高壓高熱，氫化而產生，低熱量、低甜度，適合低卡食品。甜度為蔗糖甜度30~40%，有甜味、沒有餘韻，且致齲性低；熱量約2~2.5大卡，為一般碳水化合物熱量的一半。

Apple 暢消果膠http://www.babamama.com.tw/products/apple%E6%9A%A2%E6%B6%88%E6%9E%9C%E8%86%A0
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