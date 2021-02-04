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太魯閣綠水步道上方刷坡施工 中橫綠水段採機動管制
為加強綠水步道安全，太魯閣國家公園管理處，正在步道上方的斷崖路段進行刷坡及掛網工程，工程區域下方的中橫公路綠水段將受影響，即日機動交管，太管處呼籲民眾配合。
太管處表示，工程分兩階段施作，即日起8日進行刷坡作業，農曆年後的2月22日至4月30日進行掛網工程，除了星期日不施工外，每天上午8時到下午5時都會進行作業，下方台8線中橫公路169.6公里處至169.8公里處的綠水段也會受到影響，將採機動管制。
太管處說，目前公路總局太魯閣工務段也正進行中橫公路174.9公里處錐麓隧道災修工程，即日起至2月8日施工，採每兩小時放行10分鐘的交通管制，為了減少用路人不便，綠水段的機動管制，會配合錐麓隧道東端工程的時間，提早放行並延後管制。若受天候影響延長或改變施工時間，會在官網另行公告。
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